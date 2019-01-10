Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Sakarya Zaferi

Yunanlar galip çıktıkları Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra, Sakarya'nın doğusuna çekilen Türk ordusuna son darbeyi indirmek niyetindeydi

Türk ordusu ise tüm birliklerini başarılı bir geri çekilme planıyla Sakarya’nın doğusuna çekti

TBMM, 3 Ağustos 1921'de Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'yı görevden alarak yerine Fevzi Paşa'yı atadı

5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık görevine getirilen Mustafa Kemal Paşa, kendine tanınan yetkilerle 7-8 Ağustos’ta "Tekalif-i Milliye Emirleri"ni yayınlayarak orduyu personel, silah ve araç - gereç bakımından güçlendirmeye başladı

13 Ağustos’ta ileri harekâta geçen Yunan Ordusu, Sakarya mevziinin güney kanadına doğru taarruza geçti

Yunan birlikleri taarruz pozisyonu için tam 9 gün Türk birlikleri ile karşılaşmadan yürüdü

Bu yürüyüşün hangi yöne doğru olduğu Türk keşif birlikleri tarafından tespit edilerek cephe komutanlığına bildirildi

14 Ağustos'ta ileri harekâta geçen Yunan ordusu, 23 Ağustos'tan itibaren kuşatıcı taarruza başladı

Fakat bu taarruzlarında başarısız oldular

Kuşatma taarruzunda başarı sağlayamayan Yunan kuvvetleri, 2 Eylül'de Ankara'ya kadar en stratejik dağ olan Çal Dağı'nın tamamını ele geçirdi

Fakat Türk birlikleri Ankara'ya kadar geri çekilmeyerek alan savunması yapmaya başladı

Yunan birlikleri Ankara'ya 50 km kalacak şekilde bazı ilerlemeler gerçekleştirse de Türk birliklerinin savunmasını kıramadılar

Yunan ordusu 9 Eylül'e kadar süren yarma teşebbüsünde de başarılı olamayınca, bulunduğu hatlarda kalarak savunma yapmaya karar verdi

Türk Ordusu'nun 10 Eylül'de başlattığı genel karşı taarruzla Yunan kuvvetlerinin savunma için tertiplenmesine engel olundu

Aynı gün Türk birlikleri Çal Dağı'nı geri aldı

13 Eylül'e kadar süren Türk taarruzu sonucunda Yunan ordusu, Eskişehir-Afyon hattının doğusuna kadar çekildi

Bu çekilme sonucu 20 Eylül'de Sivrihisar, 22 Eylül'de Aziziye ve 24 Eylül'de Bolvadin ve Çay düşman işgalinden kurtuldu

Savaş, 22 gün ve gece sürdü ve 100 km uzunluğunda bir alanda cereyan etti

Yunan Ordusu Ankara'nın 50 km kadar yakınından geri çekildi

Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi’ne hazırlık yapılması için Türk tarafına zaman kazandırdı

Türklerin 13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan çekilmesi, 238 sene sonra Sakarya'da durduruldu