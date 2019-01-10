Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Sakarya Zaferi
13 Eylül 1921 tarihinde Kurtuluş Savaşı´nın dönüm noktası olarak kabul edilen Sakarya Meydan Muharebesi Türk tarafının zaferiyle sonuçlandı
- star.com.tr
Yunanlar galip çıktıkları Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra, Sakarya'nın doğusuna çekilen Türk ordusuna son darbeyi indirmek niyetindeydi
Türk ordusu ise tüm birliklerini başarılı bir geri çekilme planıyla Sakarya’nın doğusuna çekti
TBMM, 3 Ağustos 1921'de Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'yı görevden alarak yerine Fevzi Paşa'yı atadı
5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık görevine getirilen Mustafa Kemal Paşa, kendine tanınan yetkilerle 7-8 Ağustos’ta "Tekalif-i Milliye Emirleri"ni yayınlayarak orduyu personel, silah ve araç - gereç bakımından güçlendirmeye başladı
13 Ağustos’ta ileri harekâta geçen Yunan Ordusu, Sakarya mevziinin güney kanadına doğru taarruza geçti
Yunan birlikleri taarruz pozisyonu için tam 9 gün Türk birlikleri ile karşılaşmadan yürüdü
Bu yürüyüşün hangi yöne doğru olduğu Türk keşif birlikleri tarafından tespit edilerek cephe komutanlığına bildirildi
14 Ağustos'ta ileri harekâta geçen Yunan ordusu, 23 Ağustos'tan itibaren kuşatıcı taarruza başladı
Fakat bu taarruzlarında başarısız oldular
Kuşatma taarruzunda başarı sağlayamayan Yunan kuvvetleri, 2 Eylül'de Ankara'ya kadar en stratejik dağ olan Çal Dağı'nın tamamını ele geçirdi
Fakat Türk birlikleri Ankara'ya kadar geri çekilmeyerek alan savunması yapmaya başladı
Yunan birlikleri Ankara'ya 50 km kalacak şekilde bazı ilerlemeler gerçekleştirse de Türk birliklerinin savunmasını kıramadılar
Yunan ordusu 9 Eylül'e kadar süren yarma teşebbüsünde de başarılı olamayınca, bulunduğu hatlarda kalarak savunma yapmaya karar verdi
Türk Ordusu'nun 10 Eylül'de başlattığı genel karşı taarruzla Yunan kuvvetlerinin savunma için tertiplenmesine engel olundu
Aynı gün Türk birlikleri Çal Dağı'nı geri aldı
13 Eylül'e kadar süren Türk taarruzu sonucunda Yunan ordusu, Eskişehir-Afyon hattının doğusuna kadar çekildi
Bu çekilme sonucu 20 Eylül'de Sivrihisar, 22 Eylül'de Aziziye ve 24 Eylül'de Bolvadin ve Çay düşman işgalinden kurtuldu
Savaş, 22 gün ve gece sürdü ve 100 km uzunluğunda bir alanda cereyan etti
Yunan Ordusu Ankara'nın 50 km kadar yakınından geri çekildi
Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi’ne hazırlık yapılması için Türk tarafına zaman kazandırdı
Türklerin 13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan çekilmesi, 238 sene sonra Sakarya'da durduruldu
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