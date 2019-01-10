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Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Sakarya Zaferi

13 Eylül 1921 tarihinde Kurtuluş Savaşı´nın dönüm noktası olarak kabul edilen Sakarya Meydan Muharebesi Türk tarafının zaferiyle sonuçlandı

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Yunanlar galip çıktıkları Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra, Sakarya'nın doğusuna çekilen Türk ordusuna son darbeyi indirmek niyetindeydi
 
Türk ordusu ise tüm birliklerini başarılı bir geri çekilme planıyla Sakarya’nın doğusuna çekti
 
TBMM, 3 Ağustos 1921'de Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'yı görevden alarak yerine Fevzi Paşa'yı atadı
 
5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık görevine getirilen Mustafa Kemal Paşa, kendine tanınan yetkilerle 7-8 Ağustos’ta "Tekalif-i Milliye Emirleri"ni yayınlayarak orduyu personel, silah ve araç - gereç bakımından güçlendirmeye başladı
 
13 Ağustos’ta ileri harekâta geçen Yunan Ordusu, Sakarya mevziinin güney kanadına doğru taarruza geçti
 
Yunan birlikleri taarruz pozisyonu için tam 9 gün Türk birlikleri ile karşılaşmadan yürüdü
Bu yürüyüşün hangi yöne doğru olduğu Türk keşif birlikleri tarafından tespit edilerek cephe komutanlığına bildirildi
 
14 Ağustos'ta ileri harekâta geçen Yunan ordusu, 23 Ağustos'tan itibaren kuşatıcı taarruza başladı
 
Fakat bu taarruzlarında başarısız oldular
 
Kuşatma taarruzunda başarı sağlayamayan Yunan kuvvetleri, 2 Eylül'de Ankara'ya kadar en stratejik dağ olan Çal Dağı'nın tamamını ele geçirdi
 
Fakat Türk birlikleri Ankara'ya kadar geri çekilmeyerek alan savunması yapmaya başladı
 
Yunan birlikleri Ankara'ya 50 km kalacak şekilde bazı ilerlemeler gerçekleştirse de Türk birliklerinin savunmasını kıramadılar
 
Yunan ordusu 9 Eylül'e kadar süren yarma teşebbüsünde de başarılı olamayınca, bulunduğu hatlarda kalarak savunma yapmaya karar verdi
 
Türk Ordusu'nun 10 Eylül'de başlattığı genel karşı taarruzla Yunan kuvvetlerinin savunma için tertiplenmesine engel olundu
 
Aynı gün Türk birlikleri Çal Dağı'nı geri aldı
 
13 Eylül'e kadar süren Türk taarruzu sonucunda Yunan ordusu, Eskişehir-Afyon hattının doğusuna kadar çekildi
 
Bu çekilme sonucu 20 Eylül'de Sivrihisar, 22 Eylül'de Aziziye ve 24 Eylül'de Bolvadin ve Çay düşman işgalinden kurtuldu
 
Savaş, 22 gün ve gece sürdü ve 100 km uzunluğunda bir alanda cereyan etti
 
Yunan Ordusu Ankara'nın 50 km kadar yakınından geri çekildi
 
Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi’ne hazırlık yapılması için Türk tarafına zaman kazandırdı
 
Türklerin 13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan çekilmesi, 238 sene sonra Sakarya'da durduruldu

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