Milli Mücadele'nin gücü: Amasya Protokolü

Milli Mücadele Anadaolu'da devam ederken Mustafa Kemal ile Damat Ferit Hükümeti arasında ilişkiler gerildi

Sivas Kongresi'nin ardından, Heyet-i Temsiliye’nin meşru sayacağı bir hükümet kuruluncaya kadar Anadolu ile İstanbul arasındaki her türlü ilişki kesildi

Ekim ayında Damat Ferit hükümetinin istifa etmesinin ardından kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti, Heyet-i Temsiliye ile görüşme yapmak için harekete geçti

Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlık ettiği Temsil Heyeti ve İstanbul Hükümetini temsilen Bahriye Nazırı Salih Paşa başkanlığına bir heyet Amasya’da görüşmelere başladı

Amasya görüşmelerinin temel amaçları; İstanbul Hükümeti ve Anadolu'daki Heyet-i Temsiliye'nin yönetimde fiilen meydana getirdiği ikiliği sonlandırmak

ve İstanbul Hükümeti'ni mümkün olduğunca Milli Mücadele'ye çekmekti

Bu amaçlarla yapılan müzakereler 2 gün sürdü ve 22 Ekim günü bir bildiri yayımlandı

İmzalanan protokole göre,

Türk vilayetleri düşmana terk olunmayacak, hiçbir biçimde manda ve himaye kabul edilmeyecek, Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktı

Azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar tanınmayacaktı

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınacaktı

İtilaf Devletleri ile yapılacak olan barış görüşmelerinde Heyet-i Temsiliye'den de bir temsilci bulunacaktı

Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İstanbul'da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı için meclis İstanbul dışında toplanacaktı

Son madde, anayasaya aykırı olacağı gerekçesiyle İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilmedi

Amasya Protokolü'nün imzalanmasıyla Anadolu hareketi, İstanbul Hükümetine karşı siyasal bir başarı kazandı

Böylece Milli Mücadele hareketi güçlenerek daha disiplinli ve daha etkili bir mücadele imkanına sahip oldu