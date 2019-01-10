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Milli Mücadele'nin gücü: Amasya Protokolü

22 Ekim 1919 tarihinde İstanbul Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye arasında Amasya Protokolü imzalandı

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Milli Mücadele Anadaolu'da devam ederken Mustafa Kemal ile Damat Ferit Hükümeti arasında ilişkiler gerildi
 
Sivas Kongresi'nin ardından, Heyet-i Temsiliye’nin meşru sayacağı bir hükümet kuruluncaya kadar Anadolu ile İstanbul arasındaki her türlü ilişki kesildi
 
Ekim ayında Damat Ferit hükümetinin istifa etmesinin ardından kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti, Heyet-i Temsiliye ile görüşme yapmak için harekete geçti
 
Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlık ettiği Temsil Heyeti ve İstanbul Hükümetini temsilen Bahriye Nazırı Salih Paşa başkanlığına bir heyet Amasya’da görüşmelere başladı
 
Amasya görüşmelerinin temel amaçları; İstanbul Hükümeti ve Anadolu'daki Heyet-i Temsiliye'nin yönetimde fiilen meydana getirdiği ikiliği sonlandırmak
 
 
 
ve İstanbul Hükümeti'ni mümkün olduğunca Milli Mücadele'ye çekmekti
 
Bu amaçlarla yapılan müzakereler 2 gün sürdü ve 22 Ekim günü bir bildiri yayımlandı
 
İmzalanan protokole göre,
 
 
 
Türk vilayetleri düşmana terk olunmayacak, hiçbir biçimde manda ve himaye kabul edilmeyecek, Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktı
 
Azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar tanınmayacaktı
 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınacaktı
 
İtilaf Devletleri ile yapılacak olan barış görüşmelerinde Heyet-i Temsiliye'den de bir temsilci bulunacaktı
 
Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İstanbul'da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı için meclis İstanbul dışında toplanacaktı
 
Son madde, anayasaya aykırı olacağı gerekçesiyle İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilmedi
 
Amasya Protokolü'nün imzalanmasıyla Anadolu hareketi, İstanbul Hükümetine karşı siyasal bir başarı kazandı
 
Böylece Milli Mücadele hareketi güçlenerek daha disiplinli ve daha etkili bir mücadele imkanına sahip oldu

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