Milli Mücadele'nin ilk kurşunu

I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, Fransa, Ermeni gönüllüleri ile bir mukavele imzaladı

Buna göre, Ermenilere vatanları kabul ettiği tehcir bölgelerine ilk olarak girme imtiyazını verdi

I. Dünya Savaşı sona erince, Fransızlar üç Ermeni bataryası meydana getirdi

Bunlardan biri İskenderun-İslahiye’ye, ikincisi Toprakkale-Dörtyol arasına, üçüncüsü ise, Mersin’e yerleştirildi

ve bölüklere ayrılarak Tarsus, Pozantı ve Adana çevresine dağıtıldı

9 Kasım 1918’de, İskenderun on-on beş kişilik bir İngiliz müfrezesi tarafından işgal edildi

11 Kasım 1918’de, halkın, erzak deposu önünde birikmesini bahane eden Fransızlar Türk memur, polis ve jandarmalarının İskenderun’dan hemen ayrılmalarını istedi

Ardından İngilizler, Osmanlı Hükümeti’nden yörenin işgaline zemin hazırlayacak yeni taleplerde bulundular

Nihayet, 11 Aralık 1918’de, Dörtyol’u işgal eden Fransızlar bu işgalde dört yüz Ermeni’den oluşan bir Fransız taburundan faydalandı

Bölgedeki Ermeni şiddet hareketleri Türk ve Müslüman halkın, Dörtyol'da Ermenilere ve Fransızlara sert tepkiler göstermesine yol açtı

Fransızlar, işgali takiben, daha önce Suriye ve Lübnan’a göç ettirilen Ermenileri, Dörtyol’a ve yörenin diğer şehirlerine naklederek yerleştirdiler

Ermeniler Fransız İşgal Kuvvetlerinden cesaret ve destek alarak, Dörtyol civarındaki köylere baskınlar düzenlemeye başladı

Halk, Fransız ve Ermenilerin zulmüne uğramamak için, Dörtyol ve Özerli’ye giden yolları taştan hazırladıkları siperlerle kapatarak kendilerini savunmaya karar verdi

Cereyan eden şiddetli bir muharebeden sonra beş-on erlerini kayıp veren Fransızlar, Dörtyol’daki karagahlarına geri çekilmek zorunda kaldı

Yöre halkı, canını ve namusunu kurtarmak için, her türlü imkanını kullanarak silah satın almaya başladı

Böylece, zamanla sayısı 300-400’e varan bir milli teşkilat ortaya çıktı

1919 yılı başlarında harekete geçen Kara Hasan ve çetesi, işgal güçlerine karşı milli direnişi başlatan ilk teşkilat oldu