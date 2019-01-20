Milli Mücadele'nin ilk kurşunu
19 Aralık 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi'nin ardından işgale uğrayan yerlerden olan Hatay'da Fransız askerlerine Milli Mücadele'nin ilk kurşunu atıldı
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, Fransa, Ermeni gönüllüleri ile bir mukavele imzaladı
Buna göre, Ermenilere vatanları kabul ettiği tehcir bölgelerine ilk olarak girme imtiyazını verdi
I. Dünya Savaşı sona erince, Fransızlar üç Ermeni bataryası meydana getirdi
Bunlardan biri İskenderun-İslahiye’ye, ikincisi Toprakkale-Dörtyol arasına, üçüncüsü ise, Mersin’e yerleştirildi
ve bölüklere ayrılarak Tarsus, Pozantı ve Adana çevresine dağıtıldı
9 Kasım 1918’de, İskenderun on-on beş kişilik bir İngiliz müfrezesi tarafından işgal edildi
11 Kasım 1918’de, halkın, erzak deposu önünde birikmesini bahane eden Fransızlar Türk memur, polis ve jandarmalarının İskenderun’dan hemen ayrılmalarını istedi
Ardından İngilizler, Osmanlı Hükümeti’nden yörenin işgaline zemin hazırlayacak yeni taleplerde bulundular
Nihayet, 11 Aralık 1918’de, Dörtyol’u işgal eden Fransızlar bu işgalde dört yüz Ermeni’den oluşan bir Fransız taburundan faydalandı
Bölgedeki Ermeni şiddet hareketleri Türk ve Müslüman halkın, Dörtyol'da Ermenilere ve Fransızlara sert tepkiler göstermesine yol açtı
Fransızlar, işgali takiben, daha önce Suriye ve Lübnan’a göç ettirilen Ermenileri, Dörtyol’a ve yörenin diğer şehirlerine naklederek yerleştirdiler
Ermeniler Fransız İşgal Kuvvetlerinden cesaret ve destek alarak, Dörtyol civarındaki köylere baskınlar düzenlemeye başladı
Halk, Fransız ve Ermenilerin zulmüne uğramamak için, Dörtyol ve Özerli’ye giden yolları taştan hazırladıkları siperlerle kapatarak kendilerini savunmaya karar verdi
Cereyan eden şiddetli bir muharebeden sonra beş-on erlerini kayıp veren Fransızlar, Dörtyol’daki karagahlarına geri çekilmek zorunda kaldı
Yöre halkı, canını ve namusunu kurtarmak için, her türlü imkanını kullanarak silah satın almaya başladı
Böylece, zamanla sayısı 300-400’e varan bir milli teşkilat ortaya çıktı
1919 yılı başlarında harekete geçen Kara Hasan ve çetesi, işgal güçlerine karşı milli direnişi başlatan ilk teşkilat oldu
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