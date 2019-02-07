"Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir ferdimiz yoktur"

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkmasının ardından imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması çerçevesinde, Anadolu’nun birçok yeri gibi Maraş da işgal edildi

Halk Fransız askerlerinin yaptıkları taşkınlıklardan bıkmıştı

31 Ekim 1919’da Sütçü İmam Maraş'ın mücadelesinin fitilini yaktı

Milli Mücadele’nin başlangıcında henüz Kuvayı Milliye birliklerinin düzenli bir hale gelmediği zamanlarda Maraş’ta direnen birlikler başlattıkları direnişle 12 Şubat 1920 tarihinde işgal güçlerini Maraş’tan çıkarttılar

Maraş halkı topyekûn düşmana karşı direndi

Bununla kalmayıp komşu illerin yardımlarına koştular

Milli Mücadele zaferle sonuçlandı ve bu tarihi destek ödüllendirilmek istendi

Şehre gönderilen yazı ile Mücadele'ye katılanların isminin bulunduğu bir liste istendi

Şehrin kendi içinde yaptığı toplantılar sonucu Milli Mücadele'ye katılmamış tek bir kişinin dahi olmadığı kararına varıldı

Ankara’ya “Maraş’ta Milli Mücadele’ye katılmayan tek fert bile yoktur” cevabı verildi

Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan TBMM Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da onayı ile İstiklal Madalyası’nın Maraş’ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararlaştırıldı ve Maraş bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi

7 Şubat 1973 tarihindeki TBMM kararı ile de bu şehre Kahramanlık unvanı verildi