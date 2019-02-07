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"Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir ferdimiz yoktur"

7 Şubat 1973 tarihinde, Milli Mücadele esnasında büyük kahramanlıklar gösteren ve topyekun direnişe geçen Maraş'a 'Kahraman' unvanı verildi

  • star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
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Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkmasının ardından imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması çerçevesinde, Anadolu’nun birçok yeri gibi Maraş da işgal edildi
 
Halk Fransız askerlerinin yaptıkları taşkınlıklardan bıkmıştı
 
31 Ekim 1919’da Sütçü İmam Maraş'ın mücadelesinin fitilini yaktı
 
Milli Mücadele’nin başlangıcında henüz Kuvayı Milliye birliklerinin düzenli bir hale gelmediği zamanlarda Maraş’ta direnen birlikler başlattıkları direnişle 12 Şubat 1920 tarihinde işgal güçlerini Maraş’tan çıkarttılar
 
Maraş halkı topyekûn düşmana karşı direndi
 
Bununla kalmayıp komşu illerin yardımlarına koştular
 
Milli Mücadele zaferle sonuçlandı ve bu tarihi destek ödüllendirilmek istendi
 
Şehre gönderilen yazı ile Mücadele'ye katılanların isminin bulunduğu bir liste istendi
 
Şehrin kendi içinde yaptığı toplantılar sonucu Milli Mücadele'ye katılmamış tek bir kişinin dahi olmadığı kararına varıldı
 
Ankara’ya “Maraş’ta Milli Mücadele’ye katılmayan tek fert bile yoktur” cevabı verildi
 
Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan TBMM Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da onayı ile İstiklal Madalyası’nın Maraş’ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararlaştırıldı ve Maraş bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi
 
7 Şubat 1973 tarihindeki TBMM kararı ile de bu şehre Kahramanlık unvanı verildi
 

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