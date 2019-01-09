Mimar Sinan'ın kalfalık eseri: Süleymaniye Camii
16 Ağustos 1556 tariinde Mimar Sinan´ın kalfalık devri eseri olarak bilinen Süleymaniye Camii açıldı
- star.com.tr
Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edildi
Süleymaniye Camii 1550 -1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından, Kanuni Sultan Süleyman adına yapıldı
Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul’un fethinden sonraki 4. Osmanlı Padişahı olması sebebiyle Camii'yi 4 minareli olarak tasarladı
Ayrıca minarelerde bulunan toplam 10 şerefe, Kanuni Sultan Süleyman’ın, Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı olmasını temsil eder
Büyük Usta Mimar Sinan Camii'nin akustiğinin mükemmel olması ve seslerin caminin her köşesinden duyulması için kubbenin etrafına ve caminin çeşitli noktalarına içi boş küpler yerleştirdi
Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nin temeli atıldıktan sonra 1 sene bekleterek temelin tam olarak oturmasını istedi
1 yıl sonra 16 Ağustos 1556 tarihinde Süleymaniye Camii törenle açıldı
Osmanlı külliyeleri içinde Fatih Külliyesi’nden sonra ikinci büyük külliye Süleymaniye’dir
Külliye İstanbul yarımadasının Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi'ni gören ortadaki en yüksek tepesinde inşa edilmiştir
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