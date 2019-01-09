İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4944
  • 6,2904
  • 226.293
  • 91.003
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri: Süleymaniye Camii

16 Ağustos 1556 tariinde Mimar Sinan´ın kalfalık devri eseri olarak bilinen Süleymaniye Camii açıldı

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edildi
 
Süleymaniye Camii 1550 -1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından, Kanuni Sultan Süleyman adına yapıldı
 
Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul’un fethinden sonraki 4. Osmanlı Padişahı olması sebebiyle Camii'yi 4 minareli olarak tasarladı
 
Ayrıca minarelerde bulunan toplam 10 şerefe, Kanuni Sultan Süleyman’ın, Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı olmasını temsil eder
 
Büyük Usta Mimar Sinan Camii'nin akustiğinin mükemmel olması ve seslerin caminin her köşesinden duyulması için kubbenin etrafına ve caminin çeşitli noktalarına içi boş küpler yerleştirdi
 
Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nin temeli atıldıktan sonra 1 sene bekleterek temelin tam olarak oturmasını istedi
 
1 yıl sonra 16 Ağustos 1556 tarihinde Süleymaniye Camii törenle açıldı
 
Osmanlı külliyeleri içinde Fatih Külliyesi’nden sonra ikinci büyük külliye Süleymaniye’dir
 
Külliye İstanbul yarımadasının Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi'ni gören ortadaki en yüksek tepesinde inşa edilmiştir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

'PYD konusunda tavrımız belli'

'PYD konusunda tavrımız belli'

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Her keseye müjde

Her keseye müjde

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Seçim günü yasakları belli oldu

Seçim günü yasakları belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA