Mimar Sinan'ın kalfalık eseri: Süleymaniye Camii

Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edildi

Süleymaniye Camii 1550 -1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından, Kanuni Sultan Süleyman adına yapıldı

Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul’un fethinden sonraki 4. Osmanlı Padişahı olması sebebiyle Camii'yi 4 minareli olarak tasarladı

Ayrıca minarelerde bulunan toplam 10 şerefe, Kanuni Sultan Süleyman’ın, Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı olmasını temsil eder

Büyük Usta Mimar Sinan Camii'nin akustiğinin mükemmel olması ve seslerin caminin her köşesinden duyulması için kubbenin etrafına ve caminin çeşitli noktalarına içi boş küpler yerleştirdi

Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nin temeli atıldıktan sonra 1 sene bekleterek temelin tam olarak oturmasını istedi

1 yıl sonra 16 Ağustos 1556 tarihinde Süleymaniye Camii törenle açıldı

Osmanlı külliyeleri içinde Fatih Külliyesi’nden sonra ikinci büyük külliye Süleymaniye’dir

Külliye İstanbul yarımadasının Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi'ni gören ortadaki en yüksek tepesinde inşa edilmiştir