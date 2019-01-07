Nazilerin 'engelli Alman' kıyımı
26 Temmuz 1933 tarihinde 20. yüzyılın en meşhur diktatörü olan Adolf Hitler engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı
- star.com.tr
"Irksal saflık" için insanların üremesine devlet düzenlemesi getirilmesi gerektiğine inanan Hitler 14 Temmuz'da, “Kalıtsal Hastalığa Sahip Çocukların Engellenmesi Yasası”nı çıkarmıştı
Bu tedbirle birlikte "istenmeyenlerin" çocuk sahibi olmasını engelleyecekti
Yasaya göre fiziksel ya da zihinsel engelliler zorunlu olarak kısırlaştırılacaktı
Adolf Hitler’e göre savaş zamanı, iyileşme olasılığı olmayan hastaların ortadan kaldırılması için en iyi zamandı
Birçok Alman da, engelli olanların, toplum için "yararsız", Alman ırkı saflığına yönelik bir tehdit, sonuç olarak da yaşamaya layık olmayanlar olarak görüyordu
Hitler, ırkının bir gün dünyayı ele geçirebilmesi için saf kalması gerektiğini dile getiriyordu
Naziler iktidara geldiğinde, bu inançlar devlet ideolojisi haline geldi
II. Dünya Savaşı’nın başında fiziksel engelli kişiler ile akıl hastaları, Nazilerin "T–4" ya da "ötenazi" olarak adlandırdıkları program kapsamında öldürülmek üzere hedef olarak belirlendi
"Ötenazi" programı, öldürülecek engellilerin belirlenmesi için Alman doktorların işbirliğini gerektiriyordu
Doktorlar ayrıca öldürme eylemlerinin gözetimini de üstlenecekti
Belirlenen engelliler Almanya ve Avusturya’da özel olarak inşa edilmiş gaz odalarında öldürüldü
Engelli bebekler ve küçük çocuklar da iğne ile ölümcül dozda ilaç verilerek ya da aç bırakılarak öldürüldü
"Ötenazi" öldürme eylemleri konusunda kamuoyunun tırmanan tenkitleri, Adolf Hitler’in programı bitirme emrini vermesine neden oldu
Çeşitli "ötenazi" ölüm merkezlerindeki gaz odaları kaldırıldı
14 Ağustos 1941'e kadar, fiziksel ya da zihinsel engelli yaklaşık 70.000 Alman ve Avusturyalı öldürüldü
500 civarındaki Afrikalı-Alman çocuk da bu kurbanlar arasındaydı
Irka ve engelli olmaya dayalı kıstaslara göre yaklaşık 200.000 kişi zorla kısırlaştırıldı
Kısırlaştırma ve ötenazi programları resmî olarak sonlandırılmış olsa da engellilerin “özel durumlarda” gizlice öldürülmesine ya da kısırlaştırılmasına devam edildi
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