Nazilerin 'engelli Alman' kıyımı

"Irksal saflık" için insanların üremesine devlet düzenlemesi getirilmesi gerektiğine inanan Hitler 14 Temmuz'da, “Kalıtsal Hastalığa Sahip Çocukların Engellenmesi Yasası”nı çıkarmıştı

Bu tedbirle birlikte "istenmeyenlerin" çocuk sahibi olmasını engelleyecekti

Yasaya göre fiziksel ya da zihinsel engelliler zorunlu olarak kısırlaştırılacaktı

Adolf Hitler’e göre savaş zamanı, iyileşme olasılığı olmayan hastaların ortadan kaldırılması için en iyi zamandı

Birçok Alman da, engelli olanların, toplum için "yararsız", Alman ırkı saflığına yönelik bir tehdit, sonuç olarak da yaşamaya layık olmayanlar olarak görüyordu

Hitler, ırkının bir gün dünyayı ele geçirebilmesi için saf kalması gerektiğini dile getiriyordu

Naziler iktidara geldiğinde, bu inançlar devlet ideolojisi haline geldi

II. Dünya Savaşı’nın başında fiziksel engelli kişiler ile akıl hastaları, Nazilerin "T–4" ya da "ötenazi" olarak adlandırdıkları program kapsamında öldürülmek üzere hedef olarak belirlendi

"Ötenazi" programı, öldürülecek engellilerin belirlenmesi için Alman doktorların işbirliğini gerektiriyordu

Doktorlar ayrıca öldürme eylemlerinin gözetimini de üstlenecekti

Belirlenen engelliler Almanya ve Avusturya’da özel olarak inşa edilmiş gaz odalarında öldürüldü

Engelli bebekler ve küçük çocuklar da iğne ile ölümcül dozda ilaç verilerek ya da aç bırakılarak öldürüldü

"Ötenazi" öldürme eylemleri konusunda kamuoyunun tırmanan tenkitleri, Adolf Hitler’in programı bitirme emrini vermesine neden oldu

Çeşitli "ötenazi" ölüm merkezlerindeki gaz odaları kaldırıldı

14 Ağustos 1941'e kadar, fiziksel ya da zihinsel engelli yaklaşık 70.000 Alman ve Avusturyalı öldürüldü

500 civarındaki Afrikalı-Alman çocuk da bu kurbanlar arasındaydı

Irka ve engelli olmaya dayalı kıstaslara göre yaklaşık 200.000 kişi zorla kısırlaştırıldı

Kısırlaştırma ve ötenazi programları resmî olarak sonlandırılmış olsa da engellilerin “özel durumlarda” gizlice öldürülmesine ya da kısırlaştırılmasına devam edildi