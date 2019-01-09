Ölü doğan antlaşma: Sevr taslağı

İtilaf Devletleri, 18 Ocak 1919’da yapılan Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti'nin paylaşılması için ortak bir karar aldı

Barış görüşmeleri için davet edilen Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti Paris’e gitti ve antlaşma müzakereleri başladı

Ancak antlaşmanın ağır koşulları Türk heyeti tarafından kabul edilmedi

Heyetin İstanbul’a dönmesinin ardından Yunanistan, 22 Nisan 1920’de Balıkesir, Bursa, Uşak ve Nazilli’yi işgal etti

Aynı zamanda Trakya topraklarına da asker çıkaran Yunan kuvvetleri Tekirdağ’a kadar ilerledi

Yunanların bu ilerleyişi ile Osmanlı Devleti antlaşmayı kabul edeceğini açıkladı

Sevr Antlaşması'nın bazı önemli maddeleri şunlardı

Batı Anadolu ve Doğu Trakya Yunanlara verilecek

Ege Adaları Yunanistan’a bırakılacak, Rodos ve On İki Ada İtalya’ya verilecek

Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti ve güneyinde Kürdistan Devleti kurulacak

Irak, Musul ve Arabistan İngiltere’ye verilecek

Boğazlar, bütün ülkelerin gemilerine savaş zamanında dahi açık bulundurulacak

Ayrıca Boğazlar on ülkeden oluşan bir Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek ve bu komisyonda Türk üye bulunmayacak

Osmanlı Devleti’nin bütçesi İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan komisyon ile Düyun-u Umumiye İdaresi tarafından yönetilecek

Bu komisyonda Osmanlı üyeleri sadece danışman olarak yer alacak

Kapitülasyonlar genişletilerek yeniden gündeme gelecek ve bütün azınlıklar bu ayrıcalıklardan yararlanabilecek

Osmanlı Devleti’nde zorunlu askerlik kaldırılacak

Ayrıca orduda ağır silahlar ve uçaklar kesinlikle bulunmayacak ve Osmanlı donanması İtilaf Devletleri’nin kontrolü altında olacaktı

Sevr Antlaşması, TBMM ve Padişah Vahdettin tarafından imzalanmadığı için hukuken geçersiz sayıldı

Bundan dolayın Sevr ‘ölü doğan antlaşma’ ya da ‘antlaşma taslağı’ olarak anılır

Sevr belgesinde imzası bulunan Heyet üyeleri 23 Nisan 1924 tarihinde TBMM tarafından 150'likliler listesine eklendiler