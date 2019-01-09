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Ölü doğan antlaşma: Sevr taslağı

10 Ağustos 1920 tarihinde I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Sevr Antlaşması imzalandı

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İtilaf Devletleri, 18 Ocak 1919’da yapılan Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti'nin paylaşılması için ortak bir karar aldı
 
Barış görüşmeleri için davet edilen Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti Paris’e gitti ve antlaşma müzakereleri başladı
 
Ancak antlaşmanın ağır koşulları Türk heyeti tarafından kabul edilmedi
 
Heyetin İstanbul’a dönmesinin ardından Yunanistan, 22 Nisan 1920’de Balıkesir, Bursa, Uşak ve Nazilli’yi işgal etti
 
Aynı zamanda Trakya topraklarına da asker çıkaran Yunan kuvvetleri Tekirdağ’a kadar ilerledi
 
Yunanların bu ilerleyişi ile Osmanlı Devleti antlaşmayı kabul edeceğini açıkladı
 
Sevr Antlaşması'nın bazı önemli maddeleri şunlardı
 
Batı Anadolu ve Doğu Trakya Yunanlara verilecek
 
Ege Adaları Yunanistan’a bırakılacak, Rodos ve On İki Ada İtalya’ya verilecek
 
Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti ve güneyinde Kürdistan Devleti kurulacak
 
Irak, Musul ve Arabistan İngiltere’ye verilecek
 
Boğazlar, bütün ülkelerin gemilerine savaş zamanında dahi açık bulundurulacak
 
Ayrıca Boğazlar on ülkeden oluşan bir Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek ve bu komisyonda Türk üye bulunmayacak
 
Osmanlı Devleti’nin bütçesi İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan komisyon ile Düyun-u Umumiye İdaresi tarafından yönetilecek
 
Bu komisyonda Osmanlı üyeleri sadece danışman olarak yer alacak
 
Kapitülasyonlar genişletilerek yeniden gündeme gelecek ve bütün azınlıklar bu ayrıcalıklardan yararlanabilecek
 
Osmanlı Devleti’nde zorunlu askerlik kaldırılacak
 
Ayrıca orduda ağır silahlar ve uçaklar kesinlikle bulunmayacak ve Osmanlı donanması İtilaf Devletleri’nin kontrolü altında olacaktı
 
Sevr Antlaşması, TBMM ve Padişah Vahdettin tarafından imzalanmadığı için hukuken geçersiz sayıldı
 
Bundan dolayın Sevr ‘ölü doğan antlaşma’ ya da ‘antlaşma taslağı’ olarak anılır
 
Sevr belgesinde imzası bulunan Heyet üyeleri 23 Nisan 1924 tarihinde TBMM tarafından 150'likliler listesine eklendiler

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