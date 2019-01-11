Osmanlı'nın acı kaybı: Kudüs'ün düşüşü

I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı birlikleri Gazze-Birüssebi hattını tutarak İngilizleri engellemeye çalıştı

Osmanlı ordusu Mart 1917'de I. Gazze ve Nisan 1917'de II. Gazze muharebelerini kazanarak İngilizleri durdurmayı başardı

Bunun üzerine İngilizler Batı cephesinde mücadele etmiş önemli bir komutanları olan Allenby'i Filistin’e gönderdi

Mısır Kuvve-i Seferiye Kuvvetleri Komutanı Allenby, Haziran'da Kahire'ye varmasından sonra hiç durmadan faaliyet gösterdi ve Osmanlı savunma hattını çökerterek Kudüs yolunu açmaya çalıştı

İngiliz Başbakanı Llyod George, Noel'e kadar Kudüs'ün alınması emrini vermişti

Osmanlı kuvvetleri taarruzu Gazze'de beklerken İngilizler, 31 Ekim 1917'de Birüssebi'yi aldı

İngilizler yoğun bombardımana tutarak Gazze'yi harabeye çevirdi

Savunma imkânı kalmayınca yüzlerce şehit veren Osmanlı ordusu 6-7 Kasım 1917 gecesi Gazze'den çekildi

III. Gazze Muharebesini kazanan İngilizler Kudüs yolunu açmışlardı

İngilizler Kasım ayının sonunda şehrin yakınlarındaki Hz. İsmail Tepesi'ni de ele geçirdi

Tepeyi geri almak için yapılan taarruzlar başarısız oldu

Birliklerimiz 8 Aralık 1917 gecesi Kudüs'ü terk etmişlerdi

9 Aralık 1917 sabahı şehrin anahtarı İngilizlere teslim edildi

31 Ekim ile 8 Aralık 1917 Kudüs'ün düşüşüne kadar olan sürede Osmanlı askerleri şehit, yaralı ve esir toplam 25 bin kayıp vermişlerdi