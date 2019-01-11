Osmanlı'nın acı kaybı: Kudüs'ün düşüşü
9 Aralık 1917 tarihinde Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlere karşı Kudüs’ü savunmak için verdiği mücadele başarısız oldu ve Kudüs İngilizlerin eline geçti
- star.com.tr
I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı birlikleri Gazze-Birüssebi hattını tutarak İngilizleri engellemeye çalıştı
Osmanlı ordusu Mart 1917'de I. Gazze ve Nisan 1917'de II. Gazze muharebelerini kazanarak İngilizleri durdurmayı başardı
Bunun üzerine İngilizler Batı cephesinde mücadele etmiş önemli bir komutanları olan Allenby'i Filistin’e gönderdi
Mısır Kuvve-i Seferiye Kuvvetleri Komutanı Allenby, Haziran'da Kahire'ye varmasından sonra hiç durmadan faaliyet gösterdi ve Osmanlı savunma hattını çökerterek Kudüs yolunu açmaya çalıştı
İngiliz Başbakanı Llyod George, Noel'e kadar Kudüs'ün alınması emrini vermişti
Osmanlı kuvvetleri taarruzu Gazze'de beklerken İngilizler, 31 Ekim 1917'de Birüssebi'yi aldı
İngilizler yoğun bombardımana tutarak Gazze'yi harabeye çevirdi
Savunma imkânı kalmayınca yüzlerce şehit veren Osmanlı ordusu 6-7 Kasım 1917 gecesi Gazze'den çekildi
III. Gazze Muharebesini kazanan İngilizler Kudüs yolunu açmışlardı
İngilizler Kasım ayının sonunda şehrin yakınlarındaki Hz. İsmail Tepesi'ni de ele geçirdi
Tepeyi geri almak için yapılan taarruzlar başarısız oldu
Birliklerimiz 8 Aralık 1917 gecesi Kudüs'ü terk etmişlerdi
9 Aralık 1917 sabahı şehrin anahtarı İngilizlere teslim edildi
31 Ekim ile 8 Aralık 1917 Kudüs'ün düşüşüne kadar olan sürede Osmanlı askerleri şehit, yaralı ve esir toplam 25 bin kayıp vermişlerdi
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