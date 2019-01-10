11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4426
  • 6,2747
  • 226.235
  • 91.226
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Osmanlı'nın 'ölüm fermanı': Mondros Mütarekesi

30 Ekim 1918 tarihinde I. Dünya Savaşı’ndan yenik durumda ayrılan Osmanlı Devleti’nin adeta “ölüm fermanı” olan Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

29 Eylül'de Osmanlı’nın müttefiki Bulgaristan İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı    Bu durum Osmanlı toprakları için büyük bir tehlike meydana getirdi   
 
Çünkü Bulgaristan’a giren müttefik orduları İstanbul'a kolaylıkla ulaşabilirdi
 
Ayrıca Filistin Cephesi'nde bulunan Osmanlı orduları İngilizler karşısında tutunamayarak geri çekildi  
 
Bu gelişmeler mütarekenin imzalanmasını Osmanlı Devleti için kaçınılmaz bir hale getirdi   
 
Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Limni adasının Mondros Limanı'nda antlaşmayı imzaladı ve 1 Kasım sabahından itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildi  
 
Mütareke şartları, Türklerin elinde hiçbir savunma, haberleşme ve ulaşım imkanı bırakılmaması yolundaydı   
 
Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre;
 
Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının kontrolü İtilaf Devletlerinin elinde olacaktı  
 
Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecekti   
 
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri ve karışıklık çıkan herhangi bir yeri derhal işgal edebilecekti   
 
Ulaşım ve haberleşme kontrolü tamamen İtilaf Devletlerinin elinde olacaktı   
Bu maddelere göre, Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş oluyordu   
 
Antlaşma imzalanır imzalanmaz İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başladı
 
Antlaşmanın ağır şartları aynı zamanda Milli Mücadele'ye giden süreci de hızlandırdı
 
ve Türk milletinin direnişe geçmesine sebep oldu

Kedi gözlü çocuk hayrete düşürdü... Gece bile görüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor

Bakan Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez borçlanmaya gitti

Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez borçlanmaya gitti

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk
 

POPÜLER HABERLER

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA