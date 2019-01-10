Osmanlı'nın 'ölüm fermanı': Mondros Mütarekesi

29 Eylül'de Osmanlı’nın müttefiki Bulgaristan İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı Bu durum Osmanlı toprakları için büyük bir tehlike meydana getirdi

Çünkü Bulgaristan’a giren müttefik orduları İstanbul'a kolaylıkla ulaşabilirdi

Ayrıca Filistin Cephesi'nde bulunan Osmanlı orduları İngilizler karşısında tutunamayarak geri çekildi

Bu gelişmeler mütarekenin imzalanmasını Osmanlı Devleti için kaçınılmaz bir hale getirdi

Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Limni adasının Mondros Limanı'nda antlaşmayı imzaladı ve 1 Kasım sabahından itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildi

Mütareke şartları, Türklerin elinde hiçbir savunma, haberleşme ve ulaşım imkanı bırakılmaması yolundaydı

Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre;

Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının kontrolü İtilaf Devletlerinin elinde olacaktı

Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecekti

İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri ve karışıklık çıkan herhangi bir yeri derhal işgal edebilecekti

Ulaşım ve haberleşme kontrolü tamamen İtilaf Devletlerinin elinde olacaktı

Bu maddelere göre, Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş oluyordu

Antlaşma imzalanır imzalanmaz İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başladı

Antlaşmanın ağır şartları aynı zamanda Milli Mücadele'ye giden süreci de hızlandırdı

ve Türk milletinin direnişe geçmesine sebep oldu