Osmanlı'nın 'ölüm fermanı': Mondros Mütarekesi
30 Ekim 1918 tarihinde I. Dünya Savaşı’ndan yenik durumda ayrılan Osmanlı Devleti’nin adeta “ölüm fermanı” olan Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı
- star.com.tr
29 Eylül'de Osmanlı’nın müttefiki Bulgaristan İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı Bu durum Osmanlı toprakları için büyük bir tehlike meydana getirdi
Çünkü Bulgaristan’a giren müttefik orduları İstanbul'a kolaylıkla ulaşabilirdi
Ayrıca Filistin Cephesi'nde bulunan Osmanlı orduları İngilizler karşısında tutunamayarak geri çekildi
Bu gelişmeler mütarekenin imzalanmasını Osmanlı Devleti için kaçınılmaz bir hale getirdi
Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Limni adasının Mondros Limanı'nda antlaşmayı imzaladı ve 1 Kasım sabahından itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildi
Mütareke şartları, Türklerin elinde hiçbir savunma, haberleşme ve ulaşım imkanı bırakılmaması yolundaydı
Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre;
Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının kontrolü İtilaf Devletlerinin elinde olacaktı
Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecekti
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri ve karışıklık çıkan herhangi bir yeri derhal işgal edebilecekti
Ulaşım ve haberleşme kontrolü tamamen İtilaf Devletlerinin elinde olacaktı
Bu maddelere göre, Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş oluyordu
Antlaşma imzalanır imzalanmaz İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başladı
Antlaşmanın ağır şartları aynı zamanda Milli Mücadele'ye giden süreci de hızlandırdı
ve Türk milletinin direnişe geçmesine sebep oldu
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