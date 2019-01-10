Rusya´da Ekim Devrimi
7 Kasım 1917 tarihinde Çarlık Rusyası’nın yıkılıp Sovyetler Birliği’nin kurulması ile sonuçlanan ve Jülyen takvimine göre isimlendirilen ´Ekim Devrimi´ gerçekleşti
- star.com.tr
20. yüzyılın başlarında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Rusya'nın başında Çar II. Nikolay bulunuyordu
Bu dönemde Rusya, kendi içinde kaynamaya başlamıştı
Yaşanan ekonomik sıkıntılar, büyük bir köylü nüfusun akın ettiği şehirlerde yaşanan sefalet ve Çar’ın otoriter yönetimi, hoşnutsuzlukların her geçen gün artmasına neden oldu
Önce 500 kişinin öldüğü '1905 Devrimi' olarak bilinen ve 'Kanlı Pazar' olarak tarihe geçen halk ayaklanması;
1917'de ise 1315 kişinin öldüğü 'Şubat Devrimi' olarak bilinen halkın askerlerle birlikte ayaklanması meydana geldi
Şubat Devrimi sonucunda ikili bir yapı oluştu
Bir tarafta Çarlık Rusyası’nın yasama meclisi olan ve burjuvaların ağırlıkta olduğu Duma Komitesi, bir tarafta da işçi sınıfının yoğunlukta olduğu Sovyetler bulunuyordu
Kurulan Liberal Hükümet, sosyalistlerin taleplerinin aksine Birinci Dünya Savaşı’na devam edilmesi kararı aldı
Liberal Hükümet eliyle cephede savaş devam ederken, Lenin önderliğindeki Bolşevikler de Soyvet komiteleri içinde güçlerini artırdı
Temmuz ayında, Bolşevikler’in en güçlü olduğu yerlerden biri olan 1. Topçu Birliği’nin cepheye gönderilmek istenmesi ile yeni bir ayaklanma dalgası ülkeyi sardı
6 Kasım’da Geçici Hükümetin karargahı olan Kışlık Saray kuşatıldı
8 Kasım gecesi Kışlık Saray birkaç yüz kişilik bir birlik tarafından ele geçirildi
Artık Lenin’in “Bütün İktidar Sovyetler’e” sloganıyla özetlediği ‘Ekim Devrimi’ gerçekleşmişti
Geçici Hükümetin üyeleri tutuklandı
Lenin "Halk Komiserleri Konsey Başkanı" seçildi
Ekim Devrimi sonrasında yeni rejimin ilk icraatlarından biri, Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmek oldu
16 Temmuz’u 17 Temmuz’a bağlayan gece Çar Ailesi hapsedildikleri evin bodrum katında öldürüldü
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