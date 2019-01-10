Rusya´da Ekim Devrimi

20. yüzyılın başlarında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Rusya'nın başında Çar II. Nikolay bulunuyordu

Bu dönemde Rusya, kendi içinde kaynamaya başlamıştı

Yaşanan ekonomik sıkıntılar, büyük bir köylü nüfusun akın ettiği şehirlerde yaşanan sefalet ve Çar’ın otoriter yönetimi, hoşnutsuzlukların her geçen gün artmasına neden oldu

Önce 500 kişinin öldüğü '1905 Devrimi' olarak bilinen ve 'Kanlı Pazar' olarak tarihe geçen halk ayaklanması;

1917'de ise 1315 kişinin öldüğü 'Şubat Devrimi' olarak bilinen halkın askerlerle birlikte ayaklanması meydana geldi

Şubat Devrimi sonucunda ikili bir yapı oluştu

Bir tarafta Çarlık Rusyası’nın yasama meclisi olan ve burjuvaların ağırlıkta olduğu Duma Komitesi, bir tarafta da işçi sınıfının yoğunlukta olduğu Sovyetler bulunuyordu

Kurulan Liberal Hükümet, sosyalistlerin taleplerinin aksine Birinci Dünya Savaşı’na devam edilmesi kararı aldı

Liberal Hükümet eliyle cephede savaş devam ederken, Lenin önderliğindeki Bolşevikler de Soyvet komiteleri içinde güçlerini artırdı

Temmuz ayında, Bolşevikler’in en güçlü olduğu yerlerden biri olan 1. Topçu Birliği’nin cepheye gönderilmek istenmesi ile yeni bir ayaklanma dalgası ülkeyi sardı

6 Kasım’da Geçici Hükümetin karargahı olan Kışlık Saray kuşatıldı

8 Kasım gecesi Kışlık Saray birkaç yüz kişilik bir birlik tarafından ele geçirildi

Artık Lenin’in “Bütün İktidar Sovyetler’e” sloganıyla özetlediği ‘Ekim Devrimi’ gerçekleşmişti

Geçici Hükümetin üyeleri tutuklandı

Lenin "Halk Komiserleri Konsey Başkanı" seçildi

Ekim Devrimi sonrasında yeni rejimin ilk icraatlarından biri, Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmek oldu

16 Temmuz’u 17 Temmuz’a bağlayan gece Çar Ailesi hapsedildikleri evin bodrum katında öldürüldü