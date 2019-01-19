Şair ve hattat padişah: III. Murat
16 Ocak 1595 tarihinde Osmanlı kültürünün klasik formunun zirvesine ulaştığı bir dönem olan ve ´Muradi´ mahlası ile şiirler kaleme alan 12. Osmanlı padişahı III. Murat vefat etti
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
II. Selim’in oğlu olan Şehzade Murat, 1546 yılında Manisa’da doğdu
İlk eğitimini de doğduğu yerde aldıktan sonra Aydın'a sancak beyliğine gönderildi
Ardından Akşehir’e oradan Konya’ya ve son olarak Saruhan’a gitti ve burada padişah olana kadar idarecilik yaptı
Babasının vefatı üzerine İstanbul’a doğru yola çıkan Murat, 1574 yılında tahta çıktı ve cülusu resmen ilan edildi
Askerlere cülus bahşişi dağıttıktan sonra ilk icraat olarak Kabe’nin duvarlarının tamirini yaptırdı
İlk Cuma namazını da büyük bir merasim ile Ayasofya’da kıldı
Tahta çıktıktan sonra eski anlaşmaları yeniledi
Bu sırada İran şahı I. Tahmasb zehirlenerek ölmüştü, bu durumdan faydalanmak isteyen III. Murat bir sefer hazırlığına başladı
Osmanlı askerleri Safevileri yenilgiye uğratarak Gürcistan’a girdi ve Şirvan kesimindeki şehirleri teker teker ele geçirdi
III. Murat’ın üzerinde büyük bir etkisi olan annesi Nurbanu Sultan 1583 yılında hayatını kaybedince sarayda nüfuz çevreleri arasında ciddi bir değişime yol açtı
Bir yandan da padişah siyasi mücadelelerine devam ediyor, Tebriz’i muhafaza etmeye çalışıyordu
Görevlendirdiği Osman Paşa, Tebriz’i ele geçirdi ve 1585 yılında padişah adına hutbe okuttu
Böylece 1578 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden savaş, barış anlaşması ile son buldu
III. Murat dönemine damgasını vuran Osmanlı-Safevi mücadelesi dışında onun saltanatı boyunca özellikle devletin uzak sınırlarında ve Akdeniz’de yeni siyasi gelişmeler de oldu
Osmanlı Devleti’nin siyasetinin ağırlık noktası ise Lehistan oldu
III. Murad devrinde özellikle İngiltere ile olan ilişkilerde de büyük bir gelişme görüldü
1579 yılında İngiliz tüccarı için bir ticaret imtiyazı verildi, 1580 yılında bu imtiyaz, bütün İngiliz tacirlerine Türk sularında serbestçe ticaret yapma hakkını tanıyan bir ahitname haline konuldu
Fas’ta ise Osmanlılar, İspanyollarla ve Portekizlilerle nüfuz mücadelesi içine girdi
Fas üzerinde Osmanlı etkisini arttırmayı başardı ve Osmanlılar, sadece Kuzey Afrika’nın uzak kıyılarında değil aynı zamanda iç kesimlerinde de nüfuz etmiş oldu
III. Murad devrinde ikinci büyük cephe batıda Habsburglara karşı açıldı
Bu savaş devam ederken 1595 yılında III. Murat hayatını kaybetti ve Ayasofya haziresine defnedildi
Padişahın bu ani ölümü sarayda büyük yankı uyandırdı ve bir süre ölümü gizli tutuldu
III. Murad dünya tarihine büyük ilgi duyardı
Kitap okumaktan hoşlanır, astronomiye ilgi duyar, alimler ile bir arada olmaktan zevk alır, adalete önem verirdi
Dönemi Osmanlı kültürünün klasik formunun zirvesine ulaştığı bir devir olarak tanımlanan III. Murad, “Muradi” mahlasıyla dini ve tasavvufî şiirler kaleme aldı
Hat sanatı ile de ilgilenen sultan, sülüs nesih ve ta’lik yazılarda yetişmiş iyi bir hattat idi
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