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Şair ve hattat padişah: III. Murat

16 Ocak 1595 tarihinde Osmanlı kültürünün klasik formunun zirvesine ulaştığı bir dönem olan ve ´Muradi´ mahlası ile şiirler kaleme alan 12. Osmanlı padişahı III. Murat vefat etti

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  • star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
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II. Selim’in oğlu olan Şehzade Murat, 1546 yılında Manisa’da doğdu
 
İlk eğitimini de doğduğu yerde aldıktan sonra Aydın'a sancak beyliğine gönderildi
 
Ardından Akşehir’e oradan Konya’ya ve son olarak Saruhan’a gitti ve burada padişah olana kadar idarecilik yaptı
 
Babasının vefatı üzerine İstanbul’a doğru yola çıkan Murat, 1574 yılında tahta çıktı ve cülusu resmen ilan edildi
 
Askerlere cülus bahşişi dağıttıktan sonra ilk icraat olarak Kabe’nin duvarlarının tamirini yaptırdı
 
İlk Cuma namazını da büyük bir merasim ile Ayasofya’da kıldı
 
Tahta çıktıktan sonra eski anlaşmaları yeniledi
 
Bu sırada İran şahı I. Tahmasb zehirlenerek ölmüştü, bu durumdan faydalanmak isteyen III. Murat bir sefer hazırlığına başladı
 
Osmanlı askerleri Safevileri yenilgiye uğratarak Gürcistan’a girdi ve Şirvan kesimindeki şehirleri teker teker ele geçirdi
 
III. Murat’ın üzerinde büyük bir etkisi olan annesi Nurbanu Sultan 1583 yılında hayatını kaybedince sarayda nüfuz çevreleri arasında ciddi bir değişime yol açtı
 
Bir yandan da padişah siyasi mücadelelerine devam ediyor, Tebriz’i muhafaza etmeye çalışıyordu
 
Görevlendirdiği Osman Paşa, Tebriz’i ele geçirdi ve 1585 yılında padişah adına hutbe okuttu
 
Böylece 1578 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden savaş, barış anlaşması ile son buldu
 
III. Murat dönemine damgasını vuran Osmanlı-Safevi mücadelesi dışında onun saltanatı boyunca özellikle devletin uzak sınırlarında ve Akdeniz’de yeni siyasi gelişmeler de oldu
 
Osmanlı Devleti’nin siyasetinin ağırlık noktası ise Lehistan oldu
 
III. Murad devrinde özellikle İngiltere ile olan ilişkilerde de büyük bir gelişme görüldü
 
1579 yılında İngiliz tüccarı için bir ticaret imtiyazı verildi, 1580 yılında bu imtiyaz, bütün İngiliz tacirlerine Türk sularında serbestçe ticaret yapma hakkını tanıyan bir ahitname haline konuldu
 
Fas’ta ise Osmanlılar, İspanyollarla ve Portekizlilerle nüfuz mücadelesi içine girdi
 
Fas üzerinde Osmanlı etkisini arttırmayı başardı ve Osmanlılar, sadece Kuzey Afrika’nın uzak kıyılarında değil aynı zamanda iç kesimlerinde de nüfuz etmiş oldu
 
III. Murad devrinde ikinci büyük cephe batıda Habsburglara karşı açıldı
 
Bu savaş devam ederken 1595 yılında III. Murat hayatını kaybetti ve Ayasofya haziresine defnedildi
 
Padişahın bu ani ölümü sarayda büyük yankı uyandırdı ve bir süre ölümü gizli tutuldu
 
III. Murad dünya tarihine büyük ilgi duyardı
 
Kitap okumaktan hoşlanır, astronomiye ilgi duyar, alimler ile bir arada olmaktan zevk alır, adalete önem verirdi
 
Dönemi Osmanlı kültürünün klasik formunun zirvesine ulaştığı bir devir olarak tanımlanan III. Murad, “Muradi” mahlasıyla dini ve tasavvufî şiirler kaleme aldı
 
Hat sanatı ile de ilgilenen sultan, sülüs nesih ve ta’lik yazılarda yetişmiş iyi bir hattat idi

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