Şair ve hattat padişah: III. Murat

II. Selim’in oğlu olan Şehzade Murat, 1546 yılında Manisa’da doğdu

İlk eğitimini de doğduğu yerde aldıktan sonra Aydın'a sancak beyliğine gönderildi

Ardından Akşehir’e oradan Konya’ya ve son olarak Saruhan’a gitti ve burada padişah olana kadar idarecilik yaptı

Babasının vefatı üzerine İstanbul’a doğru yola çıkan Murat, 1574 yılında tahta çıktı ve cülusu resmen ilan edildi

Askerlere cülus bahşişi dağıttıktan sonra ilk icraat olarak Kabe’nin duvarlarının tamirini yaptırdı

İlk Cuma namazını da büyük bir merasim ile Ayasofya’da kıldı

Tahta çıktıktan sonra eski anlaşmaları yeniledi

Bu sırada İran şahı I. Tahmasb zehirlenerek ölmüştü, bu durumdan faydalanmak isteyen III. Murat bir sefer hazırlığına başladı

Osmanlı askerleri Safevileri yenilgiye uğratarak Gürcistan’a girdi ve Şirvan kesimindeki şehirleri teker teker ele geçirdi

III. Murat’ın üzerinde büyük bir etkisi olan annesi Nurbanu Sultan 1583 yılında hayatını kaybedince sarayda nüfuz çevreleri arasında ciddi bir değişime yol açtı

Bir yandan da padişah siyasi mücadelelerine devam ediyor, Tebriz’i muhafaza etmeye çalışıyordu

Görevlendirdiği Osman Paşa, Tebriz’i ele geçirdi ve 1585 yılında padişah adına hutbe okuttu

Böylece 1578 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden savaş, barış anlaşması ile son buldu

III. Murat dönemine damgasını vuran Osmanlı-Safevi mücadelesi dışında onun saltanatı boyunca özellikle devletin uzak sınırlarında ve Akdeniz’de yeni siyasi gelişmeler de oldu

Osmanlı Devleti’nin siyasetinin ağırlık noktası ise Lehistan oldu

III. Murad devrinde özellikle İngiltere ile olan ilişkilerde de büyük bir gelişme görüldü

1579 yılında İngiliz tüccarı için bir ticaret imtiyazı verildi, 1580 yılında bu imtiyaz, bütün İngiliz tacirlerine Türk sularında serbestçe ticaret yapma hakkını tanıyan bir ahitname haline konuldu

Fas’ta ise Osmanlılar, İspanyollarla ve Portekizlilerle nüfuz mücadelesi içine girdi

Fas üzerinde Osmanlı etkisini arttırmayı başardı ve Osmanlılar, sadece Kuzey Afrika’nın uzak kıyılarında değil aynı zamanda iç kesimlerinde de nüfuz etmiş oldu

III. Murad devrinde ikinci büyük cephe batıda Habsburglara karşı açıldı

Bu savaş devam ederken 1595 yılında III. Murat hayatını kaybetti ve Ayasofya haziresine defnedildi

Padişahın bu ani ölümü sarayda büyük yankı uyandırdı ve bir süre ölümü gizli tutuldu

III. Murad dünya tarihine büyük ilgi duyardı

Kitap okumaktan hoşlanır, astronomiye ilgi duyar, alimler ile bir arada olmaktan zevk alır, adalete önem verirdi

Dönemi Osmanlı kültürünün klasik formunun zirvesine ulaştığı bir devir olarak tanımlanan III. Murad, “Muradi” mahlasıyla dini ve tasavvufî şiirler kaleme aldı

Hat sanatı ile de ilgilenen sultan, sülüs nesih ve ta’lik yazılarda yetişmiş iyi bir hattat idi