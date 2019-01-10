Saltanatın kaldırılması
1 Kasım 1922 tarihinde ´TBMM´nin hukuku hâkimiyet ve hükümranının mümessili hakikisi olduğuna dair' adlı kararnamenin kabul edilmesiyle saltanat kaldırıldı
- star.com.tr
Milli Mücadele'nin başarı ile sonuçlanmasının ardından yapılacak barış görüşmelerine Ankara ve İstanbul hükümetlerinin birlikte davet edilmeleri saltanatın kaldırılması sürecini hızlandırdı
17 Ekim tarihli telgrafla Sadrazam Tevfik Paşa barış konferansında ortak bir tavır belirlemek amacıyla Mustafa Kemal'e başvurdu
28 Ekim'de İtilaf Devletleri İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak olan konferansa İstanbul ve Ankara hükümetlerini resmen davet etti
Bunun üzerine iki gün sonra toplanan TBMM, İstanbul Hükümetinin tasfiyesine yönelik 82 imzalı karar tasarısını görüşmüşse de aynı gün sonuç alamadı
Ancak 1 Kasım tarihli toplantıda saltanatın kaldırılmasına karar verilebildi
Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek İstanbul'daki şeklî hükümetin 16 Mart 1920'de yani İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilip Mebusan Meclisi dağıtıldığındaki tarihe intikal ettiğini bildirdi
Kararnamenin ilanından sonra 4 Kasım günü son toplantısını yapan Osmanlı Hükümeti istifasını Sultan Vahdettin’e sundu
5 Kasım'da Ankara Hükumetinin İstanbul'daki temsilcisi Refet Paşa tüm bakanlık müsteşarlarına her türlü faaliyetlerine son vermelerini tebliğ etti
7 Kasım'da Babıali'deki Başbakanlık dairesi resmen boşaltıldı ve Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'nin yayınına son verildi
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