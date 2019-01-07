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Savaşın gerçek yüzü: Hiroşima

6 Ağustos 1945 tarihinde ABD tarafından Japonya´nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı

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Sabah 08:00 sularında Hiroşima radyosu bir bombardıman uçağının yaklaştığını duyurdu
 
Saat 08:15’te "Little Boy" isimli tarihin ilk atom bombası Hiroşima üzerine bırakıldı
 
Yaklaşık 45 saniye sonra bomba infilak etti
 
30 saniyede 12 kilometrelik bir alana yayılan bu şok dalgaları, patlamadan 8 dakika sonra 9000 metre yükseklikte mantar bulutu oluşturdu
 
ABD'nin Japonya'ya düzenlediği bu saldırının sebebi 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihlerinde ABD, İngiltere ve SSCB arasında yapılan Potsdam Konferansı'ndaki bildiriyi kabul etmemesi ve II. Dünya Savaşı'ndan çekilmemesiydi
 
Bir diğer sebep ise, 7 Aralık 1941 tarihinde Japonya'nın Büyük Okyanus’ta Amerikan askerlerine düzenlediği Pearl Harbour Saldırısının intikamının alınmak istenmesiydi
 
Hiroşima'dan 3 gün sonra ABD, Nagazaki’ye 21 kilotonluk "Fat Man"  isimli atom bombasını attı
 
Japonya bu iki atom bombası saldırısı neticesinde 15 Ağustos 1945’te II. Dünya Savaşı’ndan çekildi
 
Hiroşima ve Nagazaki'ye yapılan bu bombardımanlarda 140.000 kişi hayatını kaybetti
 
Bombardımanda yayılan radyasyon sebebiyle uzun yıllar boyunca birçok çocuk hastalanarak öldü, birçok insanın üreme hücreleri hasar aldı ve bundan dolayı birçok bebekte genetik bozukluklar oluştu
 
Ayrıca atom bombası kurbanlarının birçoğunda ‘‘Atom Bombası Kataraktı’’ diye isimlendirilen, gözbebeğinin merkeze doğru saydamlaşmasına neden olan bir hastalık meydana geldi
 
Radyasyon nedeniyle ölen insanların isimleri her yıl Hiroşima ve Nagazaki’deki anıtlara eklenmektedir

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