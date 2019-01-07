Savaşın gerçek yüzü: Hiroşima

Sabah 08:00 sularında Hiroşima radyosu bir bombardıman uçağının yaklaştığını duyurdu

Saat 08:15’te "Little Boy" isimli tarihin ilk atom bombası Hiroşima üzerine bırakıldı

Yaklaşık 45 saniye sonra bomba infilak etti

30 saniyede 12 kilometrelik bir alana yayılan bu şok dalgaları, patlamadan 8 dakika sonra 9000 metre yükseklikte mantar bulutu oluşturdu

ABD'nin Japonya'ya düzenlediği bu saldırının sebebi 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihlerinde ABD, İngiltere ve SSCB arasında yapılan Potsdam Konferansı'ndaki bildiriyi kabul etmemesi ve II. Dünya Savaşı'ndan çekilmemesiydi

Bir diğer sebep ise, 7 Aralık 1941 tarihinde Japonya'nın Büyük Okyanus’ta Amerikan askerlerine düzenlediği Pearl Harbour Saldırısının intikamının alınmak istenmesiydi

Hiroşima'dan 3 gün sonra ABD, Nagazaki’ye 21 kilotonluk "Fat Man" isimli atom bombasını attı

Japonya bu iki atom bombası saldırısı neticesinde 15 Ağustos 1945’te II. Dünya Savaşı’ndan çekildi

Hiroşima ve Nagazaki'ye yapılan bu bombardımanlarda 140.000 kişi hayatını kaybetti

Bombardımanda yayılan radyasyon sebebiyle uzun yıllar boyunca birçok çocuk hastalanarak öldü, birçok insanın üreme hücreleri hasar aldı ve bundan dolayı birçok bebekte genetik bozukluklar oluştu

Ayrıca atom bombası kurbanlarının birçoğunda ‘‘Atom Bombası Kataraktı’’ diye isimlendirilen, gözbebeğinin merkeze doğru saydamlaşmasına neden olan bir hastalık meydana geldi

Radyasyon nedeniyle ölen insanların isimleri her yıl Hiroşima ve Nagazaki’deki anıtlara eklenmektedir