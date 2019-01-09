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Sivas Kongresi´nin başlaması

4 Eylül 1919 yılında I. Dünya Savaşı’nın ardından işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarma çareleri aramak için seçilmiş ulus temsilcilerinin bir araya geldiği Sivas Kongresi başladı

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Kongre, Amasya Genelgesi’nde de milli bir kongre olarak öngörülmüştü
 
Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar Sivas Kongresi’nde genişletilmiş ve tüm ulusu kapsar bir hale getirildi
 
Erzurum Kongresi’nde vatanın bölünmez bütünlüğü ve tam bağımsızlığıyla ilgili alınan kararlar Sivas Kongresi’nde de aynen kabul edildi
 
Sivas Kongresi’nde doğu illeri adına delege olarak Erzurum Kongresi’nde seçilmiş olan Temsil Heyeti üyeleri bulunuyordu
 
Batı ve Orta Anadolu’dan gelen delegelerin de katılımıyla Sivas Kongresi ulusal bir boyut kazandı
 
Yapılan seçimle Mustafa Kemal'in başkan seçildiği ve 11 Eylül gününe kadar süren kongrede alınan kararlar şunlardı
 
Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz
 
Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir
 
İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır
 
Kuvayı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır
Manda ve himaye kabul edilemez
 
Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir
Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir
 
Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir

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