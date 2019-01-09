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Soğuk Savaş'ın simgesi: Berlin Duvarı

13 Ağustos 1961 tarihinde Doğu Berlin'i Batı'dan ayıran ve Soğuk Savaş'ın en belirgin simgesi olan Berlin Duvarı inşa edildi

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İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Fransa, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği Almanya'yı işgal etti
 
Bu ülkeler 1944 yılında kendi aralarında imzaladıkları Londra Protokolü'nde, Almanya'yı ve Berlin'i üç ayrı kontrol bölgesine ayırdı
 
Bölünmenin ardından, Doğu ve Batı Almanya'nın kalkınma hızları ve güçleri arasındaki fark, iki bölge arasında büyük bir ekonomik uçuruma sebep oldu
 
ABD'nin Marshall Planı ile Batı Almanya'nın refah düzeyi giderek artarken, Doğu Almanya'nınki azaldı
 
1950’li yılların sonundan itibaren Doğu'dan Batı Almanya'ya 270 bin kişi göç etti
 
Doğu'da yaşayan Almanların Batı’ya göç etmesini engellemek için 26 Mayıs 1952'de Doğu Almanya, Batı Almanya'ya sınırlarını kapattı
 
1958'in sonlarına doğru Sovyetler Birliği, Batı Berlin'in sonraki altı ay içinde askerlerden temizlenmiş özgür bir şehir olmasını istediğini belirten bir ültimatom yayımladı
 
Bu şart yerine getirilmezse eğer Berlin üzerindeki haklarını Doğu Almanya'ya devredeceğini belirtti
 
Bu kesin uyarıdan iki yıl sonra Doğu Almanya İçişleri Bakanlığı Batı Almanya'dan Doğu Berlin'e yapılacak seyahatlerin bazı belgeler almayı gerektirecek şekilde kontrol edileceğini açıkladı
 
Eski Doğu Almanya’nın ortasında kalan Berlin'in batısını bir ada gibi abluka altına alan beton sınır, 12 Ağustos'u 13'üne bağlayan gece inşa edildi
 
Berlin'de 13 Ağustos sabahı uyananlar işlerine ve okullarına gitmek için yola çıktıklarında karşılarında tel örgüleri, silahlı Doğu Alman askerlerini ve tuğlalarla yükselen duvarı gördü
 
Berlin Duvarı’nı aşmaya çalışırken, en az 136 kişi yaşamını yitirdi
 
Berlin Duvarı, ‘Soğuk Savaş’ döneminin en belirgin simgesi haline geldi
Duvar 1989 yılına kadar Berlin’i ve Doğu Almanya ile Federal Almanya Cumhuriyeti'ni ayırdı
 
28 yıl ayakta kalan duvar, 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldı

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