Soğuk Savaş'ın simgesi: Berlin Duvarı

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Fransa, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği Almanya'yı işgal etti

Bu ülkeler 1944 yılında kendi aralarında imzaladıkları Londra Protokolü'nde, Almanya'yı ve Berlin'i üç ayrı kontrol bölgesine ayırdı

Bölünmenin ardından, Doğu ve Batı Almanya'nın kalkınma hızları ve güçleri arasındaki fark, iki bölge arasında büyük bir ekonomik uçuruma sebep oldu

ABD'nin Marshall Planı ile Batı Almanya'nın refah düzeyi giderek artarken, Doğu Almanya'nınki azaldı

1950’li yılların sonundan itibaren Doğu'dan Batı Almanya'ya 270 bin kişi göç etti

Doğu'da yaşayan Almanların Batı’ya göç etmesini engellemek için 26 Mayıs 1952'de Doğu Almanya, Batı Almanya'ya sınırlarını kapattı

1958'in sonlarına doğru Sovyetler Birliği, Batı Berlin'in sonraki altı ay içinde askerlerden temizlenmiş özgür bir şehir olmasını istediğini belirten bir ültimatom yayımladı

Bu şart yerine getirilmezse eğer Berlin üzerindeki haklarını Doğu Almanya'ya devredeceğini belirtti

Bu kesin uyarıdan iki yıl sonra Doğu Almanya İçişleri Bakanlığı Batı Almanya'dan Doğu Berlin'e yapılacak seyahatlerin bazı belgeler almayı gerektirecek şekilde kontrol edileceğini açıkladı

Eski Doğu Almanya’nın ortasında kalan Berlin'in batısını bir ada gibi abluka altına alan beton sınır, 12 Ağustos'u 13'üne bağlayan gece inşa edildi

Berlin'de 13 Ağustos sabahı uyananlar işlerine ve okullarına gitmek için yola çıktıklarında karşılarında tel örgüleri, silahlı Doğu Alman askerlerini ve tuğlalarla yükselen duvarı gördü

Berlin Duvarı’nı aşmaya çalışırken, en az 136 kişi yaşamını yitirdi

Berlin Duvarı, ‘Soğuk Savaş’ döneminin en belirgin simgesi haline geldi

Duvar 1989 yılına kadar Berlin’i ve Doğu Almanya ile Federal Almanya Cumhuriyeti'ni ayırdı

28 yıl ayakta kalan duvar, 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldı