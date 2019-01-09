Soğuk Savaş'ın simgesi: Berlin Duvarı
13 Ağustos 1961 tarihinde Doğu Berlin'i Batı'dan ayıran ve Soğuk Savaş'ın en belirgin simgesi olan Berlin Duvarı inşa edildi
- star.com.tr
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Fransa, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği Almanya'yı işgal etti
Bu ülkeler 1944 yılında kendi aralarında imzaladıkları Londra Protokolü'nde, Almanya'yı ve Berlin'i üç ayrı kontrol bölgesine ayırdı
Bölünmenin ardından, Doğu ve Batı Almanya'nın kalkınma hızları ve güçleri arasındaki fark, iki bölge arasında büyük bir ekonomik uçuruma sebep oldu
ABD'nin Marshall Planı ile Batı Almanya'nın refah düzeyi giderek artarken, Doğu Almanya'nınki azaldı
1950’li yılların sonundan itibaren Doğu'dan Batı Almanya'ya 270 bin kişi göç etti
Doğu'da yaşayan Almanların Batı’ya göç etmesini engellemek için 26 Mayıs 1952'de Doğu Almanya, Batı Almanya'ya sınırlarını kapattı
1958'in sonlarına doğru Sovyetler Birliği, Batı Berlin'in sonraki altı ay içinde askerlerden temizlenmiş özgür bir şehir olmasını istediğini belirten bir ültimatom yayımladı
Bu şart yerine getirilmezse eğer Berlin üzerindeki haklarını Doğu Almanya'ya devredeceğini belirtti
Bu kesin uyarıdan iki yıl sonra Doğu Almanya İçişleri Bakanlığı Batı Almanya'dan Doğu Berlin'e yapılacak seyahatlerin bazı belgeler almayı gerektirecek şekilde kontrol edileceğini açıkladı
Eski Doğu Almanya’nın ortasında kalan Berlin'in batısını bir ada gibi abluka altına alan beton sınır, 12 Ağustos'u 13'üne bağlayan gece inşa edildi
Berlin'de 13 Ağustos sabahı uyananlar işlerine ve okullarına gitmek için yola çıktıklarında karşılarında tel örgüleri, silahlı Doğu Alman askerlerini ve tuğlalarla yükselen duvarı gördü
Berlin Duvarı’nı aşmaya çalışırken, en az 136 kişi yaşamını yitirdi
Berlin Duvarı, ‘Soğuk Savaş’ döneminin en belirgin simgesi haline geldi
Duvar 1989 yılına kadar Berlin’i ve Doğu Almanya ile Federal Almanya Cumhuriyeti'ni ayırdı
28 yıl ayakta kalan duvar, 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.