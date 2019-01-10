11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5067
  • 6,3569
  • 229.369
  • 90.893
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Takiyüddün Efendi'nin rasathanesi

19 Eylül 1575 tarihinde Padişah III. Murat tarafından görevlendirilen Müneccimbaşı Takiyüddün Efendi öncülüğünde İstanbul Rasathanesi açıldı

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmanlı Türkçesi'nde Dar-ü’r Rasad-ül Cedid olarak isimlendirilen Rasathane, Tophane sırtlarında kurulan gözlemevidir
 
Bir süre kadılık ve müderrislik yapan Takiyüddin, Müneccimbaşı Mustafa Çelebi‘nin ölmesiyle 1571 yılında Müneccimbaşı olarak atandı
 
Bu görevi sırasında saraydaki önemli isimlerin ilgisini çekmeyi başardı
 
Müneccimbaşı, o zamana kadar kullanılmakta olan Uluğ Bey Zîci‘nin yenilenmesi gerektiği hakkında bir rapor hazırladı
 
Bu rapor, Hoca Sadettin Efendi ile Sokullu Mehmed Paşa tarafından desteklenince III. Murat, yeni bilimsel çalışmaların yapılabileceği bir rasathanenin kurulması için izin verdi
 
Kuruluşu için 10.000 altın tahsis edilen Rasathane, 1575 yılında Tophane sırtlarında yüksek bir yere yapılmaya başlandı
 
İçine bir de kütüphane kurulmuş olan Rasathane, iki binadan ve on altı personelden oluşuyordu
 
Takiyüddin Efendi, bu gözlemevinde dönemin önemli ve ileri gözlem aletlerini yaptı ve kullandı
 
Dönemine göre oldukça ileri düzeyde çalışmalarda bulunan Takiyüddin‘in bu araştırmaları çok uzun sürmedi
 
1577'de İstanbul‘da veba salgınının ortaya çıkması ve bir depremin meydana gelmesiyle Rasathane'nin ‘gökleri izlemek için kullanıldığından dolayı’ uğursuzluk getirdiği söylentileri ortaya çıktığı iddia edilir
 
Kimilerinin uğursuzluk söylentileri ve kimilerinin siyasi çekişmeler nedeniyle olduğunu söylediği bir kararla Rasathane 21 Ocak 1580 gecesinde yıkıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ticaret savaşında hava yumuşadı

Ticaret savaşında hava yumuşadı

Bay Kemal'e yalan fonu

Bay Kemal'e yalan fonu

Kanun teklifinin ilk 20 maddesi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifinin ilk 20 maddesi TBMM'de kabul edildi

Trump: Fikrim Orta Çağ'dan kalma ama işe yarıyor

Trump: Fikrim Orta Çağ'dan kalma ama işe yarıyor

TSK en büyüğüne hazırlanıyor

TSK en büyüğüne hazırlanıyor

Başkan Erdoğan, Cemre için devreye girdi

Başkan Erdoğan, Cemre için devreye girdi

FETÖ'ye milyonluk bağış yapan iş adamları gözaltına alındı

FETÖ'ye milyonluk bağış yapan iş adamları gözaltına alındı

İsrail'i 'Çin' korkusu sardı: Bizi tehdit edebilir

İsrail'i 'Çin' korkusu sardı: Bizi tehdit edebilir
 

POPÜLER HABERLER

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA