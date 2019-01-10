Takiyüddün Efendi'nin rasathanesi
19 Eylül 1575 tarihinde Padişah III. Murat tarafından görevlendirilen Müneccimbaşı Takiyüddün Efendi öncülüğünde İstanbul Rasathanesi açıldı
- star.com.tr
Osmanlı Türkçesi'nde Dar-ü’r Rasad-ül Cedid olarak isimlendirilen Rasathane, Tophane sırtlarında kurulan gözlemevidir
Bir süre kadılık ve müderrislik yapan Takiyüddin, Müneccimbaşı Mustafa Çelebi‘nin ölmesiyle 1571 yılında Müneccimbaşı olarak atandı
Bu görevi sırasında saraydaki önemli isimlerin ilgisini çekmeyi başardı
Müneccimbaşı, o zamana kadar kullanılmakta olan Uluğ Bey Zîci‘nin yenilenmesi gerektiği hakkında bir rapor hazırladı
Bu rapor, Hoca Sadettin Efendi ile Sokullu Mehmed Paşa tarafından desteklenince III. Murat, yeni bilimsel çalışmaların yapılabileceği bir rasathanenin kurulması için izin verdi
Kuruluşu için 10.000 altın tahsis edilen Rasathane, 1575 yılında Tophane sırtlarında yüksek bir yere yapılmaya başlandı
İçine bir de kütüphane kurulmuş olan Rasathane, iki binadan ve on altı personelden oluşuyordu
Takiyüddin Efendi, bu gözlemevinde dönemin önemli ve ileri gözlem aletlerini yaptı ve kullandı
Dönemine göre oldukça ileri düzeyde çalışmalarda bulunan Takiyüddin‘in bu araştırmaları çok uzun sürmedi
1577'de İstanbul‘da veba salgınının ortaya çıkması ve bir depremin meydana gelmesiyle Rasathane'nin ‘gökleri izlemek için kullanıldığından dolayı’ uğursuzluk getirdiği söylentileri ortaya çıktığı iddia edilir
Kimilerinin uğursuzluk söylentileri ve kimilerinin siyasi çekişmeler nedeniyle olduğunu söylediği bir kararla Rasathane 21 Ocak 1580 gecesinde yıkıldı
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