Takiyüddün Efendi'nin rasathanesi

Osmanlı Türkçesi'nde Dar-ü’r Rasad-ül Cedid olarak isimlendirilen Rasathane, Tophane sırtlarında kurulan gözlemevidir

Bir süre kadılık ve müderrislik yapan Takiyüddin, Müneccimbaşı Mustafa Çelebi‘nin ölmesiyle 1571 yılında Müneccimbaşı olarak atandı

Bu görevi sırasında saraydaki önemli isimlerin ilgisini çekmeyi başardı

Müneccimbaşı, o zamana kadar kullanılmakta olan Uluğ Bey Zîci‘nin yenilenmesi gerektiği hakkında bir rapor hazırladı

Bu rapor, Hoca Sadettin Efendi ile Sokullu Mehmed Paşa tarafından desteklenince III. Murat, yeni bilimsel çalışmaların yapılabileceği bir rasathanenin kurulması için izin verdi

Kuruluşu için 10.000 altın tahsis edilen Rasathane, 1575 yılında Tophane sırtlarında yüksek bir yere yapılmaya başlandı

İçine bir de kütüphane kurulmuş olan Rasathane, iki binadan ve on altı personelden oluşuyordu

Takiyüddin Efendi, bu gözlemevinde dönemin önemli ve ileri gözlem aletlerini yaptı ve kullandı

Dönemine göre oldukça ileri düzeyde çalışmalarda bulunan Takiyüddin‘in bu araştırmaları çok uzun sürmedi

1577'de İstanbul‘da veba salgınının ortaya çıkması ve bir depremin meydana gelmesiyle Rasathane'nin ‘gökleri izlemek için kullanıldığından dolayı’ uğursuzluk getirdiği söylentileri ortaya çıktığı iddia edilir

Kimilerinin uğursuzluk söylentileri ve kimilerinin siyasi çekişmeler nedeniyle olduğunu söylediği bir kararla Rasathane 21 Ocak 1580 gecesinde yıkıldı