Tanzimat Fermanı´nın ilanı

Sultan Abdülmecid döneminde, Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa’nın okuduğu “Gülhane-i Hatt-ı Hümayun” ile başlayan Tanzimat hareketi, devlet işlerinde bozulan düzeni yeni baştan tesis etme amacındaydı

Ferman'a göre, tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktı

Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecekti

Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacaktı

Gayrimüslimler de dahil olmak üzere tüm erkekler dört yıl mecburi askerlik yapacaktı

Rüşvet ortadan kaldırılacaktı

Özel mülkiyet hakkı tanınacak, herkes mal ve mülküne sahip olacak ve bunları miras bırakabilecekti

Sultan Abdülmecid, bu esaslara uyacağına dair halkına söz verdi

Böylece kanun gücünün üstünlüğü benimsendi ve Osmanlı hukuk düzeni ile Avrupa hukuk kuralları arasındaki uyum artmaya başladı

Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak oldu

Tanzimat Dönemi olarak adlandırılan dönemde askeri, mülki ve hukuki alanda hayata geçirilen reformlar, bir siyasi düzen değişikliğinden öteye geçti ve Türk düşünce sisteminde de köklü bir değişmeye zemin hazırladı