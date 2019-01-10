Tanzimat Fermanı´nın ilanı
3 Kasım 1839 tarihinde Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk adımı olarak görülen Tanzimat Fermanı Gülhane Parkı´nda ilan edildi
- star.com.tr
Sultan Abdülmecid döneminde, Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa’nın okuduğu “Gülhane-i Hatt-ı Hümayun” ile başlayan Tanzimat hareketi, devlet işlerinde bozulan düzeni yeni baştan tesis etme amacındaydı
Ferman'a göre, tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktı
Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecekti
Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacaktı
Gayrimüslimler de dahil olmak üzere tüm erkekler dört yıl mecburi askerlik yapacaktı
Rüşvet ortadan kaldırılacaktı
Özel mülkiyet hakkı tanınacak, herkes mal ve mülküne sahip olacak ve bunları miras bırakabilecekti
Sultan Abdülmecid, bu esaslara uyacağına dair halkına söz verdi
Böylece kanun gücünün üstünlüğü benimsendi ve Osmanlı hukuk düzeni ile Avrupa hukuk kuralları arasındaki uyum artmaya başladı
Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak oldu
Tanzimat Dönemi olarak adlandırılan dönemde askeri, mülki ve hukuki alanda hayata geçirilen reformlar, bir siyasi düzen değişikliğinden öteye geçti ve Türk düşünce sisteminde de köklü bir değişmeye zemin hazırladı
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