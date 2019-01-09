Tarihin en kısa meydan muharebesi: Mohaç

Mohaç Savaşı’ndan dört yıl önce gerçekleşen Belgrad Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Belgrad’ı fethiyle sonuçlanmıştı

Alınan Belgrad Kalesi, Osmanlı’nın Batı’ya yapacağı seferler için önemli bir üs konumuna geldi

Osmanlı Devleti artık askeri ve stratejik açıdan daha üstün konumdaydı

Bu sıralarda Alman Kralı Şarlken giderek Avrupa’yı etkisi altına alıyordu

Ayrıca Alman desteğini arkasına alan Macaristan, Eflak ve Boğdan Beylikleri ile Osmanlı’ya karşı anlaşma yapmıştı

Osmanlı Devleti bu ittifakları kendisine yönelik büyük bir tehdit olarak gördü

Bu arada Fransa Kralı, Alman Kralı Şarlken’in eline esir düştü

Fransız Kralının annesi İstanbul’a bir elçi göndererek Kanuni’den yardım istedi

Alman Kralı Şarlken’in güçlenmesini Osmanlı'nın aleyhine gören Kanuni Sultan Süleyman Fransız Kralı’na yardım etmeyi kabul etti

Bunlar olurken Kanuni ile ilişkileri gergin olan İran Şah’ı Tahmasb, Macar ve Alman İmparatorluklarına ittifak olma önerisinde bulunmuştu

Böyle bir ittifakın oluşması Osmanlı’yı hem Doğu'da hem de Batı'da zora düşürecekti

Yapılan Mohaç Seferi bu sorunun çözümü için de stratejik bir öneme sahipti

Macaristan seferine bir an önce hazırlanmaları için Rumeli Komutanlarına, Anadolu Beylerbeyi’ne, Kırım Hanlığına ve Bosna Beylerbeyi’ne emirler verildi

Osmanlı Devleti sefere yaklaşık olarak 60.000 kişilik güçlü bir ordu ve 300 tane top ile çıktı

Osmanlı ve Macaristan orduları Mohaç ovasında karşılaştı

Savaş esnasında merkezde bulunan Osmanlı askerleri kanatlara çekildikçe Macaristan askerleri top ateşleriyle karşı karşıya kaldı

Bunun yanında yeniçerilerden gelen ateşler ile Macar ordusu bozguna uğradı

Sadece iki saat içerisinde Mohaç Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti'nin mutlak galibiyetiyle sona erdi