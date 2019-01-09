Tarihin en kısa meydan muharebesi: Mohaç
29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı Devleti ve Macaristan Krallığı orduları arasında Mohaç Meydan Muharebesi gerçekleşti
- star.com.tr
Mohaç Savaşı’ndan dört yıl önce gerçekleşen Belgrad Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Belgrad’ı fethiyle sonuçlanmıştı
Alınan Belgrad Kalesi, Osmanlı’nın Batı’ya yapacağı seferler için önemli bir üs konumuna geldi
Osmanlı Devleti artık askeri ve stratejik açıdan daha üstün konumdaydı
Bu sıralarda Alman Kralı Şarlken giderek Avrupa’yı etkisi altına alıyordu
Ayrıca Alman desteğini arkasına alan Macaristan, Eflak ve Boğdan Beylikleri ile Osmanlı’ya karşı anlaşma yapmıştı
Osmanlı Devleti bu ittifakları kendisine yönelik büyük bir tehdit olarak gördü
Bu arada Fransa Kralı, Alman Kralı Şarlken’in eline esir düştü
Fransız Kralının annesi İstanbul’a bir elçi göndererek Kanuni’den yardım istedi
Alman Kralı Şarlken’in güçlenmesini Osmanlı'nın aleyhine gören Kanuni Sultan Süleyman Fransız Kralı’na yardım etmeyi kabul etti
Bunlar olurken Kanuni ile ilişkileri gergin olan İran Şah’ı Tahmasb, Macar ve Alman İmparatorluklarına ittifak olma önerisinde bulunmuştu
Böyle bir ittifakın oluşması Osmanlı’yı hem Doğu'da hem de Batı'da zora düşürecekti
Yapılan Mohaç Seferi bu sorunun çözümü için de stratejik bir öneme sahipti
Macaristan seferine bir an önce hazırlanmaları için Rumeli Komutanlarına, Anadolu Beylerbeyi’ne, Kırım Hanlığına ve Bosna Beylerbeyi’ne emirler verildi
Osmanlı Devleti sefere yaklaşık olarak 60.000 kişilik güçlü bir ordu ve 300 tane top ile çıktı
Osmanlı ve Macaristan orduları Mohaç ovasında karşılaştı
Savaş esnasında merkezde bulunan Osmanlı askerleri kanatlara çekildikçe Macaristan askerleri top ateşleriyle karşı karşıya kaldı
Bunun yanında yeniçerilerden gelen ateşler ile Macar ordusu bozguna uğradı
Sadece iki saat içerisinde Mohaç Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti'nin mutlak galibiyetiyle sona erdi
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