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Tarihteki ilk modern savaş: Kırım Harbi

4 Ekim 1854 tarihinde Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve Sardunya Krallığı ittifakının Rusya’ya karşı birlikte savaştığı ve tarihte ilk modern savaş olarak nitelendirilen Kırım Savaşı başladı

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Rusya, 1853 yılından itibaren Osmanlı'yı ortadan kaldırma politikası takip etti
 
Bunu gerçekleştirebilmek için de kutsal yerler sorununu kullandı
 
Ayrıcalıklar konusunda Rusya ile Katolikliğin dünya çapında savunuculuğunu yapan Fransa çatışmaya başladı
 
Rusya, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunun kendilerine bırakılmasını istedi
 
Osmanlı Devleti, Britanya’nın desteğine güvenerek Rusya’nın bu isteklerini reddetti
 
Rus orduları savaş dahi ilan etmeden 22 Haziran’da Eflak ve Boğdan’ı işgale başladı
 
Bu durum üzerine Osmanlı Devleti 4 Ekim 1853’te Rusya’ya resmen savaş ilan etti
 
Böylece Tuna boylarından Kars’a kadar uzanan sahada iki yıldan fazla sürecek olan Kırım Savaşı başladı
 
Savaşın başlangıcında Osmanlı Ordusu Balkanlar’da başarılı oldu
 
Fakat Batum’a yardım götüren Osmanlı donanması 30 Kasım’da Rus Donanması tarafından Sinop açıklarında batırıldı
 
Rusların bu ani hareketi ve Karadeniz’de durum üstünlüğü sağlamaları Boğazları ve İstanbul’u tehlikeye düşürdü
 
Bunun üzerine Birleşik Krallık ve Fransa, 12 Mart'ta Rusya'ya savaş ilan etti
 
Savaş; Tuna, Kafkas ve Karadeniz'de yoğunluk kazandı
 
ve Tuna cephesinde durum önce Osmanlılar lehine gelişti
 
Fakat bir süre sonra Rus ordusu Silistre'ye kadar ilerledi
 
20 Eylül 1854'te Fransız, Britanyalı ve Osmanlı askerinden oluşan müttefik kuvveti 89 harp ve 267 nakliye gemisiyle Kırım'a çıkarıldı
 
Ancak Kırım Savaşı düşünüldüğü gibi kısa sürede tamamlanamadı ve savaş Rusların yenilgisiyle sonuçlandı
 
Savaşta kullanılan askeri araç-gereç, haberleşme ağı ve fotoğrafçılık teknolojisi sebebiyle Kırım Savaşı tarihteki ilk modern savaş olarak kabul edilir

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