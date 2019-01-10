Tarihteki ilk modern savaş: Kırım Harbi
4 Ekim 1854 tarihinde Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve Sardunya Krallığı ittifakının Rusya’ya karşı birlikte savaştığı ve tarihte ilk modern savaş olarak nitelendirilen Kırım Savaşı başladı
- star.com.tr
Rusya, 1853 yılından itibaren Osmanlı'yı ortadan kaldırma politikası takip etti
Bunu gerçekleştirebilmek için de kutsal yerler sorununu kullandı
Ayrıcalıklar konusunda Rusya ile Katolikliğin dünya çapında savunuculuğunu yapan Fransa çatışmaya başladı
Rusya, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunun kendilerine bırakılmasını istedi
Osmanlı Devleti, Britanya’nın desteğine güvenerek Rusya’nın bu isteklerini reddetti
Rus orduları savaş dahi ilan etmeden 22 Haziran’da Eflak ve Boğdan’ı işgale başladı
Bu durum üzerine Osmanlı Devleti 4 Ekim 1853’te Rusya’ya resmen savaş ilan etti
Böylece Tuna boylarından Kars’a kadar uzanan sahada iki yıldan fazla sürecek olan Kırım Savaşı başladı
Savaşın başlangıcında Osmanlı Ordusu Balkanlar’da başarılı oldu
Fakat Batum’a yardım götüren Osmanlı donanması 30 Kasım’da Rus Donanması tarafından Sinop açıklarında batırıldı
Rusların bu ani hareketi ve Karadeniz’de durum üstünlüğü sağlamaları Boğazları ve İstanbul’u tehlikeye düşürdü
Bunun üzerine Birleşik Krallık ve Fransa, 12 Mart'ta Rusya'ya savaş ilan etti
Savaş; Tuna, Kafkas ve Karadeniz'de yoğunluk kazandı
ve Tuna cephesinde durum önce Osmanlılar lehine gelişti
Fakat bir süre sonra Rus ordusu Silistre'ye kadar ilerledi
20 Eylül 1854'te Fransız, Britanyalı ve Osmanlı askerinden oluşan müttefik kuvveti 89 harp ve 267 nakliye gemisiyle Kırım'a çıkarıldı
Ancak Kırım Savaşı düşünüldüğü gibi kısa sürede tamamlanamadı ve savaş Rusların yenilgisiyle sonuçlandı
Savaşta kullanılan askeri araç-gereç, haberleşme ağı ve fotoğrafçılık teknolojisi sebebiyle Kırım Savaşı tarihteki ilk modern savaş olarak kabul edilir
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