Tarihteki ilk modern savaş: Kırım Harbi

Rusya, 1853 yılından itibaren Osmanlı'yı ortadan kaldırma politikası takip etti

Bunu gerçekleştirebilmek için de kutsal yerler sorununu kullandı

Ayrıcalıklar konusunda Rusya ile Katolikliğin dünya çapında savunuculuğunu yapan Fransa çatışmaya başladı

Rusya, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunun kendilerine bırakılmasını istedi

Osmanlı Devleti, Britanya’nın desteğine güvenerek Rusya’nın bu isteklerini reddetti

Rus orduları savaş dahi ilan etmeden 22 Haziran’da Eflak ve Boğdan’ı işgale başladı

Bu durum üzerine Osmanlı Devleti 4 Ekim 1853’te Rusya’ya resmen savaş ilan etti

Böylece Tuna boylarından Kars’a kadar uzanan sahada iki yıldan fazla sürecek olan Kırım Savaşı başladı

Savaşın başlangıcında Osmanlı Ordusu Balkanlar’da başarılı oldu

Fakat Batum’a yardım götüren Osmanlı donanması 30 Kasım’da Rus Donanması tarafından Sinop açıklarında batırıldı

Rusların bu ani hareketi ve Karadeniz’de durum üstünlüğü sağlamaları Boğazları ve İstanbul’u tehlikeye düşürdü

Bunun üzerine Birleşik Krallık ve Fransa, 12 Mart'ta Rusya'ya savaş ilan etti

Savaş; Tuna, Kafkas ve Karadeniz'de yoğunluk kazandı

ve Tuna cephesinde durum önce Osmanlılar lehine gelişti

Fakat bir süre sonra Rus ordusu Silistre'ye kadar ilerledi

20 Eylül 1854'te Fransız, Britanyalı ve Osmanlı askerinden oluşan müttefik kuvveti 89 harp ve 267 nakliye gemisiyle Kırım'a çıkarıldı

Ancak Kırım Savaşı düşünüldüğü gibi kısa sürede tamamlanamadı ve savaş Rusların yenilgisiyle sonuçlandı

Savaşta kullanılan askeri araç-gereç, haberleşme ağı ve fotoğrafçılık teknolojisi sebebiyle Kırım Savaşı tarihteki ilk modern savaş olarak kabul edilir