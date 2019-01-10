Trakya'yı kim müdafaa edecek?
1 Aralık 1918 tarihinde Mondros Antlaşması´na karşı Türk unsurunu harekete geçirmek ve teşkilatlandırmak üzere hakların müdafaası amacıyla Edirne´de Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu
- star.com.tr
Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle sonuçlanması, Trakya meselesini çok ağır şartlar altında gündeme getirdi
Hem siyaset adamları hem de Trakya halkı yeni bir oldu-bitti ile Doğu Trakya'nın elden çıkmasından korkuyorlardı
Bu şartlarda Trakyalılara memleketlerinin geleceğiyle yakından uğraşacak bir cemiyetin kurulması fikri İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinden Talat Paşa'nın önerisiyle gündeme geldi
Trakya'nın olabilecek bir saldırı ve ilhakına direnmek üzere yeni bir teşkilatlanmaya gidildi
Trakyalıların Edirne Kongresi'nde silahlı savunma kararı almaları Mustafa Kemal Paşa tarafından takdirle karşılandı
Cemiyet, kuruluşundan bir yıl sonra Sivas Kongresi kararlarına uyarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Trakya'daki teşkilatını idare etme vazifesini üzerine aldı
Böylece Anadolu'daki diğer cemiyetler ile birleşmiş oldu
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti benzeri birkaç cemiyetle birlikte işgalcilere karşı direnişin öncü kuruluşlarından oldu
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