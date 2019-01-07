Türk askerinin Kora Savaşı'na gitmesi

Kore Savaşı 1950-1953 yıllarında, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yapılan savaştır

Savaş, ABD ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin’in müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazandı

Kore Savaşı sonunda, Kore’nin bölünmüşlüğü devam etti ve bugüne kadar gelen birçok sorunun ana kaynağı oldu

BM Komisyonunun Güney ve Kuzey Kore’yi birleştirme çalışmaları sonuç vermedi

25 Haziran 1950’de, BM Konseyi, ABD’nin talebi ile Kore’ye müdahale kararı aldı

Bunun üzerine Türkiye, Güney Kore’ye asker göndermeyi teklif etti

Böylelikle Cumhuriyet tarihinde ilk defa ülkenin silahlı kuvvetleri ülke hudutları dışında bir ihtilaf için asker gönderme kararı aldı

Bu karar meclis tarafından onaylandıktan sonra Kore’ye gönüllü milis gücü toplamak üzere bir dernek kuruldu

İlk gönderilen Türk Tugayı 259’u subay, 395’i astsubay, 22’si memur, 4414’ü erbaş ve er olmak üzere toplam 5090 personelden oluştu

BM Gücüne katılan 16 ülke arasında, Türkiye asker sayısı açısından en fazla destek gönderen altıncı ülke oldu

Kore’de bulunan askeri birlik zamanla yenileri ile değiştirildi

Böylece dört farklı Tugay ve toplamda 23 bine yakın Türk askeri Kore’de görev yaptı

Türk askerlerinin toplam 734’ü şehit, 2147’si yaralı, 234’ü esir ve 175’i kayıp oldu Kore’ye giden askerlerimizden 25 Eylül 1950-27 Temmuz 1953 tarihleri arasında savaşa iştirak edenler gazi unvanını aldılar

Savaşın sona ermesiyle asker sayısı azaltılsa da Türk askerleri Kore’de kalmaya devam etti

Kore’deki Türk Tugayına savaşın fiilen sona erdirilmesine kadar her yıl düzenli bir şekilde sevkiyat yapıldı

27 Mayıs 1960’ta bu duruma son verilmek amacıyla, birliğin mevcudu 200 kişilik takviyeli bir bölük seviyesine indirildi

1965’te bu birlik de geri alınarak, sembolik anlamda yalnız bir manga bırakıldı

27 Haziran 1971’de Türk askeri Kore’den tamamen çekildi