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Türk askerinin Kora Savaşı'na gitmesi

25 Temmuz 1950 tarihinde Bakanlar Kurulu Kore’ye 4500 kişilik bir askeri birlik göndermeye karar verdi

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Kore Savaşı 1950-1953 yıllarında, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yapılan savaştır
 
Savaş, ABD ve Müttefiklerinin, daha sonra da Çin’in müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazandı
 
Kore Savaşı sonunda, Kore’nin bölünmüşlüğü devam etti ve bugüne kadar gelen birçok sorunun ana kaynağı oldu
 
BM Komisyonunun Güney ve Kuzey Kore’yi birleştirme çalışmaları sonuç vermedi
 
25 Haziran 1950’de, BM Konseyi, ABD’nin talebi ile Kore’ye müdahale kararı aldı
 
Bunun üzerine Türkiye, Güney Kore’ye asker göndermeyi teklif etti
 
Böylelikle Cumhuriyet tarihinde ilk defa ülkenin silahlı kuvvetleri ülke hudutları dışında bir ihtilaf için asker gönderme kararı aldı
 
Bu karar meclis tarafından onaylandıktan sonra Kore’ye gönüllü milis gücü toplamak üzere bir dernek kuruldu
 
İlk gönderilen Türk Tugayı 259’u subay, 395’i astsubay, 22’si memur, 4414’ü erbaş ve er olmak üzere toplam 5090 personelden oluştu
 
BM Gücüne katılan 16 ülke arasında, Türkiye asker sayısı açısından en fazla destek gönderen altıncı ülke oldu
 
Kore’de bulunan askeri birlik zamanla yenileri ile değiştirildi
 
Böylece dört farklı Tugay ve toplamda 23 bine yakın Türk askeri Kore’de görev yaptı
 
Türk askerlerinin toplam 734’ü şehit, 2147’si yaralı, 234’ü esir ve 175’i kayıp oldu Kore’ye giden askerlerimizden 25 Eylül 1950-27 Temmuz 1953 tarihleri arasında savaşa iştirak edenler gazi unvanını aldılar
 
Savaşın sona ermesiyle asker sayısı azaltılsa da Türk askerleri Kore’de kalmaya devam etti
 
Kore’deki Türk Tugayına savaşın fiilen sona erdirilmesine kadar her yıl düzenli bir şekilde sevkiyat yapıldı
 
27 Mayıs 1960’ta bu duruma son verilmek amacıyla, birliğin mevcudu 200 kişilik takviyeli bir bölük seviyesine indirildi
 
1965’te bu birlik de geri alınarak, sembolik anlamda yalnız bir manga bırakıldı
 
27 Haziran 1971’de Türk askeri Kore’den tamamen çekildi

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