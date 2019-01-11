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Türk kadının zaferi: Seçme-Seçilme hakkını kazanmaları

5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadını yıllarca verdiği mücadelelerin ardından siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etti

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Türk kadını milletvekili olabilmek için ilk adımı 1923 yılında Nezihe Muhiddin önderliğinde attı
 
Muhiddin, Türkiye'nin ilk kadın partisi olan Kadınlar Halk Fırkası'nı kurma girişiminde bulundu
 
Ancak kadınların henüz seçme ve seçilme hakkının olmaması sebebiyle bu parti kurma girişimi yarıda kaldı
 
Kuruluşuna izin verilmeyen Kadınlar Halk Fırkası, Türk Kadınlar Birliği olarak bir yardım kuruluşu olarak örgütlenmek zorunda kaldı
 
Türk kadınının siyasi hayata katılmak istemesi o dönemde bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı
 
Meclis'te ve basında "erkek gibi milletvekili olmak istiyorlarsa erkek gibi cephede de savaşsınlar" deniyordu
 
Uzun yıllar boyunca Türk kadınının siyasi hayata katılmak için hazır olup olmadığı ve bunun gerekliliği tartışıldıktan sonra bu alanda ilk adım 1930 yılında atıldı
 
Kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu'nun kabul edilmesiyle tanındı
 
1933 yılına gelindiğinde Köy Kanunu’nunda yapılan değişiklikle kadınlar artık muhtar ve heyetlerine seçme ve seçilme hakkına da sahip oldu
 
Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenleme, 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılması sonucu gerçekleşti
 
5 Aralık 1934 tarihinde görüşülen öneri Meclis'te kabul edildi
 
Böylece Türk kadınları 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkına sahip oldu
 
Türkiye’de kadınların katıldığı ilk genel seçimler, 8 Şubat 1935 tarihinde yapılan seçimlerdi
 
Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili TBMM’ye girdi
 
1936 yılı başında boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçimlerde meclisteki kadın milletvekili sayısı 18’e yükseldi

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