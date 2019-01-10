Türk kadınlarının muhtar olma hakkını kazanması

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında birçok ülkede kadınlara siyasi hakları tanınırken Türk milleti kendini Milli Mücadele’de buldu

Topyekün savaşın en önemli örneklerinden biri olan Milli Mücadele döneminde Türk kadını kahramanlığını gösterdi

Cepheye gitti, silah taşıdı ve savaşmaya giden veya şehit olan erkeklerin yerine her türlü işte çalıştı

Sosyal hayatın her alanına adapte olan Türk kadını siyasi haklarını kazanmayı ve ülke yönetiminde söz sahibi olmayı istediğini artık yüksek sesle dile getirmeye başladı

Bunun üzerine kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı

3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu'nun kabul edilmesiyle tanındı

26 Ekim 1933 tarihinde ise 2349 sayılı kanunla Türk kadınları köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme ve seçilme hakkını elde etti

12 Kasım 1933 tarihli muhtarlık seçimlerinde

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Demirdere köyünde yaklaşık 500 oy alarak seçimi kazanan Gül Esin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı oldu