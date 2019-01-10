Türk kadınlarının muhtar olma hakkını kazanması
26 Ekim 1933 tarihinde Türk kadını köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme ve seçilme hakkını elde etti
- star.com.tr
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında birçok ülkede kadınlara siyasi hakları tanınırken Türk milleti kendini Milli Mücadele’de buldu
Topyekün savaşın en önemli örneklerinden biri olan Milli Mücadele döneminde Türk kadını kahramanlığını gösterdi
Cepheye gitti, silah taşıdı ve savaşmaya giden veya şehit olan erkeklerin yerine her türlü işte çalıştı
Sosyal hayatın her alanına adapte olan Türk kadını siyasi haklarını kazanmayı ve ülke yönetiminde söz sahibi olmayı istediğini artık yüksek sesle dile getirmeye başladı
Bunun üzerine kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı
3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu'nun kabul edilmesiyle tanındı
26 Ekim 1933 tarihinde ise 2349 sayılı kanunla Türk kadınları köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme ve seçilme hakkını elde etti
12 Kasım 1933 tarihli muhtarlık seçimlerinde
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Demirdere köyünde yaklaşık 500 oy alarak seçimi kazanan Gül Esin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı oldu
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