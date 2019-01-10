11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4426
  • 6,2747
  • 226.235
  • 91.226
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Türk kadınlarının muhtar olma hakkını kazanması

26 Ekim 1933 tarihinde Türk kadını köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme ve seçilme hakkını elde etti

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında birçok ülkede kadınlara siyasi hakları tanınırken Türk milleti kendini Milli Mücadele’de buldu
 
Topyekün savaşın en önemli örneklerinden biri olan Milli Mücadele döneminde Türk kadını kahramanlığını gösterdi
 
Cepheye gitti, silah taşıdı ve savaşmaya giden veya şehit olan erkeklerin yerine her türlü işte çalıştı
 
Sosyal hayatın her alanına adapte olan Türk kadını siyasi haklarını kazanmayı ve ülke yönetiminde söz sahibi olmayı istediğini artık yüksek sesle dile getirmeye başladı
 
Bunun üzerine kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı
 
3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu'nun kabul edilmesiyle tanındı
 
26 Ekim 1933 tarihinde ise 2349 sayılı kanunla Türk kadınları köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlık için seçme ve seçilme hakkını elde etti
 
12 Kasım 1933 tarihli muhtarlık seçimlerinde 
 
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Demirdere köyünde yaklaşık 500 oy alarak seçimi kazanan Gül Esin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı oldu

Kedi gözlü çocuk hayrete düşürdü... Gece bile görüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor

Bakan Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez borçlanmaya gitti

Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez borçlanmaya gitti

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk
 

POPÜLER HABERLER

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA