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Türkiye'de sosyolojinin mimarı: Ziya Gökalp

25 Ekim 1924 tarihinde Türkiye’nin önemli toplumbilimcisi, şairi ve siyasetçisi Ziya Gökalp vefat etti

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Ziya Gökalp, 23 Mart 1876'da Çermik'te dünyaya geldi
 
19 yaşındayken İstanbul'a gitti ve Baytar Mektebine kaydını yaptırdı
 
Buradaki öğrenimi sırasında İbrahim Temo ve İshak Sukûti ile ilişki kurdu
 
Jön Türklerden etkilendi, ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı
 
Muhalif eylemleri nedeniyle 1898'de tutuklandı ve bir yıl cezaevinde kaldı
 
Serbest bırakıldıktan sonra 1900'de Diyarbakır'a sürgüne gönderildi
 
II. Meşrutiyet'in ilanının ardından İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır şubesini kurdu
 
1910'da kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terakki İdadisi'nde sosyoloji dersleri verdi
 
Bir yandan da "Genç Kalemler" dergisini çıkardı
 
1912'de Meclis-i Mebusan'a seçildi, İstanbul'a taşındı
 
Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı
 
Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri verdi
 
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı'nın yenilmesinden sonra tüm görevlerinden alındı
 
1919'da İngilizler tarafından Malta Adası'na sürgüne gönderildi
 
2 yıllık sürgün döneminden sonra Diyarbakır'a gitti, Küçük Mecmua'yı çıkardı
 
1923'te Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı'na atandı ve Ankara'ya gitti
 
Aynı yıl İkinci Dönem TBMM’ye Diyarbakır mebusu olarak girdi
 
Gökalp, Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinde yeni bir ulusal kimlik arayışına girmişti
 
"Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" diye özetlediği yaklaşımının kültürel öğesi Türkçülük, ahlaki öğesi ise İslamcılıktı
 
Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koydu
 
Toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale yazdı
 
1924'te kısa süren bir hastalığın ardından dinlenmek için gittiği İstanbul'da 25 Ekim 1924 günü hayatını kaybetti
 
Cenazesi Divanyolu'ndaki II. Mahmud Türbesi hazîresine defnedildi

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