Türkiye'de sosyolojinin mimarı: Ziya Gökalp
25 Ekim 1924 tarihinde Türkiye’nin önemli toplumbilimcisi, şairi ve siyasetçisi Ziya Gökalp vefat etti
- star.com.tr
Ziya Gökalp, 23 Mart 1876'da Çermik'te dünyaya geldi
19 yaşındayken İstanbul'a gitti ve Baytar Mektebine kaydını yaptırdı
Buradaki öğrenimi sırasında İbrahim Temo ve İshak Sukûti ile ilişki kurdu
Jön Türklerden etkilendi, ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı
Muhalif eylemleri nedeniyle 1898'de tutuklandı ve bir yıl cezaevinde kaldı
Serbest bırakıldıktan sonra 1900'de Diyarbakır'a sürgüne gönderildi
II. Meşrutiyet'in ilanının ardından İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır şubesini kurdu
1910'da kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terakki İdadisi'nde sosyoloji dersleri verdi
Bir yandan da "Genç Kalemler" dergisini çıkardı
1912'de Meclis-i Mebusan'a seçildi, İstanbul'a taşındı
Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı
Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri verdi
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı'nın yenilmesinden sonra tüm görevlerinden alındı
1919'da İngilizler tarafından Malta Adası'na sürgüne gönderildi
2 yıllık sürgün döneminden sonra Diyarbakır'a gitti, Küçük Mecmua'yı çıkardı
1923'te Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı'na atandı ve Ankara'ya gitti
Aynı yıl İkinci Dönem TBMM’ye Diyarbakır mebusu olarak girdi
Gökalp, Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinde yeni bir ulusal kimlik arayışına girmişti
"Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" diye özetlediği yaklaşımının kültürel öğesi Türkçülük, ahlaki öğesi ise İslamcılıktı
Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koydu
Toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale yazdı
1924'te kısa süren bir hastalığın ardından dinlenmek için gittiği İstanbul'da 25 Ekim 1924 günü hayatını kaybetti
Cenazesi Divanyolu'ndaki II. Mahmud Türbesi hazîresine defnedildi
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