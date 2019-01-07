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Türkiye'nin ilk madeni parası

3 Ağustos 1924 tarihinde Türkiye´nin ilk madeni parası olma özelliğini taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı

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Paranın tasarımını İstiklal Madalyası’nın da tasarımcısı olan Türk heykeltıraş, ressam, para, pul ve madalya modelcisi Mesrur İzzet Bey yaptı
 
Paranın bir yüzünde madeni paranın değeri ve başak sembolü diğer yüzünde ise eski harflerle Türkiye Cumhuriyeti yazısı vardı
 
10 kuruş 1924-1928 arasında yaklaşık olarak 20 milyon adet basıldı. Yine 1924 yılında basılan 100 paranın bir yüzünde sembol olarak başak kullanıldı
 
1924-1939 yılları arasında tedavülde kalan 100 para, Darphane tarafından toplamda yaklaşık olarak 12 milyon adet basıldı
 
10 kuruş ve 100 paranın ardından 5 kuruş ve halk arasında mandagözü olarak adlandırılan 25 kuruş tedavüle sokuldu
 
Bu paraların harf devriminden önce basılmasından dolayı üzerindeki yazılar Arap alfabesi kullanılarak basıldı
 
1928 yılında Latin harflerinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte,    basılan paralarda Latin harfleri kullanıldı ve eski yazılı olanlar yavaş yavaş tedavülden kaldırıldı
 
Bakır, gümüş ve altın olarak çeşitli madeni paralar Osmanlı Devleti'nde de bastırılıyordu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Osmanlı’dan kalma madeni ve kağıt paraların kullanımına devam edilirken İstanbul Darphanesi, her yıl sürekli olarak yeni paralar basarak Osmanlı paralarını dolaşımdan çekti.

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