Türkiye'nin NATO'ya ikinci müracaatı

Türkiye’den toprak ve Boğazların yönetiminde hak talep eden SSCB Türkiye’yi NATO’yla ittifak arayışına itti

Türkiye’nin jeostratejik yapısı, Sovyetlere yakınlığı, Akdeniz ülkesi olması ve Ortadoğu’daki etkinliği ABD’nin Türkiye’ye yaklaşmasını sağladı

Bu özelliklerinden dolayı Türkiye'nin NATO’ya üye olmasını ABD destekledi

Ancak Avrupalı üyelerin bunu istememesi üzerine Türkiye'nin üyeliği hemen gerçekleşemedi

Bu dönemde çıkan Kore Savaşı Türkiye için büyük bir öneme sahipti

25 Haziran 1950'de Türkiye, Kore Savaşı’nın başlaması üzerine 4.500 kişilik bir kuvvetle BM gücünde yer aldı

Böylece Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez yurt dışına asker yolladı

Türkiye, bu girişimi ile NATO konusunda ABD’den daha fazla destek almayı planladı

Kore Savaşı’nda Türkiye’nin gösterdiği başarı, Avrupalı üyelerin Türkiye ile ilgili itirazlarını azalttı

Ayrıca Avrupa’ya saldırma ihtimaline karşı Sovyetler Birliği’ne yakın bir üs gerektiği, bunun için en uygun yerin Türkiye olduğu düşüncesi de Türkiye’ye ilgiyi artırdı

Türkiye bütün bunların ardından Yunanistan’la aynı zamanda 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya tam üye oldu

Aynı tarihte TBMM, Kuzey Atlantik Antlaşması ve Protokolü’nü kabul etti