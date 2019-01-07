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Türkiye'nin NATO'ya ikinci müracaatı

1 Ağustos 1950 tarihinde Türkiye, NATO´ya ikinci defa üyelik için müracaat etti

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Türkiye’den toprak ve Boğazların yönetiminde hak talep eden SSCB Türkiye’yi NATO’yla ittifak arayışına itti
 
Türkiye’nin jeostratejik yapısı, Sovyetlere yakınlığı, Akdeniz ülkesi olması ve Ortadoğu’daki etkinliği ABD’nin Türkiye’ye yaklaşmasını sağladı
 
Bu özelliklerinden dolayı Türkiye'nin NATO’ya üye olmasını ABD destekledi
 
Ancak Avrupalı üyelerin bunu istememesi üzerine Türkiye'nin üyeliği hemen gerçekleşemedi
 
Bu dönemde çıkan Kore Savaşı Türkiye için büyük bir öneme sahipti
 
25 Haziran 1950'de Türkiye, Kore Savaşı’nın başlaması üzerine 4.500 kişilik bir kuvvetle BM gücünde yer aldı
 
Böylece Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez yurt dışına asker yolladı
 
Türkiye, bu girişimi ile NATO konusunda ABD’den daha fazla destek almayı planladı
 
Kore Savaşı’nda Türkiye’nin gösterdiği başarı, Avrupalı üyelerin Türkiye ile ilgili itirazlarını azalttı
 
Ayrıca Avrupa’ya saldırma ihtimaline karşı Sovyetler Birliği’ne yakın bir üs gerektiği, bunun için en uygun yerin Türkiye olduğu düşüncesi de Türkiye’ye ilgiyi artırdı
 
Türkiye bütün bunların ardından Yunanistan’la aynı zamanda 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya tam üye oldu
 
Aynı tarihte TBMM, Kuzey Atlantik Antlaşması ve Protokolü’nü kabul etti

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