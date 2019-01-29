Vatanı kurtarma çabaları: Misak-ı Milli

16-29 Kasım 1919 tarihleri arasında, Sivas’ta Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye arasında bir toplantı gerçekleşti

Toplantının amacı Meclisin nerede açılacağı ve gündem maddelerini belirlemekti

Mustafa Kemal, işgal güçlerinin denetimi altındaki İstanbul’da Meclis’in sağlıklı çalışamayacağını düşünüyor ve başka bir ilde toplanmasını istiyordu

Ancak toplantı sonunda Meclis-i Mebusan’ın bir kez daha İstanbul’da toplanması kararlaştırıldı

Yine de Meclis’in tam bir güven içinde çalıştığı anlaşılıncaya kadar Heyet-i Temsiliye’nin göreve devam etmesi, Paris Barış Konferansı’ndan olumsuz bir karar çıkması, Hükümet ve Meclisi Mebusan’ın da bunu onaylaması durumunda milli iradeye başvurulması kabul edildi

Mustafa Kemal, Ankara’da bulunan milletvekilleri ile gruplar halinde ya da tek tek görüşmeye başladı

Misak-ı Milli metninin taslağı Mustafa Kemal tarafından hazırlandı

Ayrıca Mustafa Kemal, İstanbul’a gidecek mebusların Meclis-i Mebusan’da “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu” adıyla bir grup kurmalarını, kendisinin Meclis başkanlığına seçilmesi için girişimlerde bulunmalarını istedi

Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı

Ancak Meclis başkanlığına Mustafa Kemal yerine İstanbul mebusu Reşat Hikmet Bey seçildi ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine “Felah-ı Vatan” adındaki grup kuruldu

Mustafa Kemal tarafından hazırlanan 8 maddelik Misak-ı Milli taslağı Trabzon Milletvekili Hüsrev Sami (Gerede) tarafından okundu

Sonunda 28 Ocak 1920’de Misak-ı Milli kararları kabul edildi ve 17 Şubat' ta kamuoyuna açıklandı

Toplam altı maddeden oluşan Misak-Milli kararları şunlardır:

Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler kesin Türk yurdudur, parçalanamaz

Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse referanduma gidilecektir

Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir

Batı Trakya'nın geleceği referandum ile belirlenecektir

İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlandığı takdirde, Boğazlar trafiğe açılacaktır

Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar tanınacaktır

Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez