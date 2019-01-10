Yeni Türkiye'nin yeni başkenti: Ankara
13 Ekim 1923 tarihinde Anadolu’nun tam kalbinde bulunan, Milli Mücadele´nin sembolü Ankara başkent ilan edildi
- star.com.tr
Osmanlı Devleti, kurulduğu günden itibaren başkentini birkaç kez ülkenin genişlemesine ve gelişmesine göre değiştirdi
Söğüt’te kurulan Osmanlı Devleti’nin başkenti Orhan Gazi zamanında Bursa’ya, Murat Hüdavendigar zamanında ise Edirne’ye taşındı
Son olarak Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle İstanbul devletin başkenti oldu ve 470 yıl boyunca Osmanlı Devleti’ne başkentlik yaptı
1807 yılında İngiliz Donanması’nın Çanakkale Boğazını geçmesi, ardından 1829 yılında Rusya’nın Edirne’ye kadar ilerlemesi İstanbul’un ne derece tehlike altında olduğunu gösterdi
16 Mart 1920 tarihinde İtilaf Devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi bu tehlikeyi kanıtladı
Bu dönemde istiklal mücadelesinin merkezi ise Ankara oldu
23 Nisan 1920 tarihinde TBMM Ankara'da açıldı ve Milli Mücadele fiilen Ankara'dan yönetildi
Ankara nüfusunun büyük çoğunluğu Türk ve Müslümandı
Yıllardır düşman tehlikesinden uzak kalabilen ve Anadolu'nun ortasında bulunan Ankara, İtilaf Devletlerinin hedefinde değildi
Ayrıca Ankara kuzey-güney ve doğu-batı yollarının kesişme noktasında bulunuyordu ve Ankara’dan İstanbul'a demiryollarıyla ulaşım sağlanabiliyordu
Bütün bu sebepler göz önüne alınarak 13 Ekim 1923 tarihinde Meclis Genel Kurulu'na verilen önerge kabul edilerek Ankara resmen Türkiye'nin başkenti ilan edildi
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