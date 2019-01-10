Yunanların kanlı tarihi: Tripoliçe Katliamı
23 Eylül 1821 tarihinde Yunanlar Osmanlı Devleti´ne karşı ayaklandıkları Mora İsyanı sırasında ele geçirdikleri Tripoliçe´de Türkleri katletti
- star.com.tr
Mora İsyanı, 1821-1829 yıllarında Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmadır
19. yüzyıla kadar başarısızlıkla sonuçlanan Yunan isyanları 1821’de Mora Yarımadası’nda başlayan isyanla yeni bir sürece girdi
Ayaklanmalar kısa bir süre içerisinde yayıldı
Yunan isyanları, zengin tacirler, diaspora, ayrılıkçı cemiyetler, Fener Rum Patrikhanesi ve Avrupalı devletler tarafından desteklendi
Mora’da Yunanların saldırıları üzerine, Mizistre, Levendar, Fenar ve Bardine’nin Müslüman halkı Tripoliçe’ye; Endruse ve Nişter halkı Koron, Moton ve Anavarin’e; Gaston halkı da Lale Kalesi’ne sığındı
Tripoliçe, Yunan isyancılar tarafından ele geçirilince Müslümanlar öldürüldü, camiler kiliseye dönüştürüldü
Katliamda, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı
Kadınlara ve çocuklara öldürülmeden önce işkenceler yapıldı
10 binin üzerinde Türk öldürüldü
Paralarını sakladığı şüphe edilen tutsaklara işkence edildi, kolları ve bacakları kesildi
Hamile olan kadınların karınları kesildi
Haftalarca aç bırakılan Türk çocukları çaresiz yıkıntıların arasında koşarken Yunanlar tarafından vuruldu
1821 Nisan tarihine kadar Mora Yarımadası’nda yaşayan 50.000 kadar Müslüman’dan hiçbiri kalmadı
Müslüman Türkler ya kaçtı ya da Yunanlar tarafından öldürüldü
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.