Yunanların kanlı tarihi: Tripoliçe Katliamı

Mora İsyanı, 1821-1829 yıllarında Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmadır

19. yüzyıla kadar başarısızlıkla sonuçlanan Yunan isyanları 1821’de Mora Yarımadası’nda başlayan isyanla yeni bir sürece girdi

Ayaklanmalar kısa bir süre içerisinde yayıldı

Yunan isyanları, zengin tacirler, diaspora, ayrılıkçı cemiyetler, Fener Rum Patrikhanesi ve Avrupalı devletler tarafından desteklendi

Mora’da Yunanların saldırıları üzerine, Mizistre, Levendar, Fenar ve Bardine’nin Müslüman halkı Tripoliçe’ye; Endruse ve Nişter halkı Koron, Moton ve Anavarin’e; Gaston halkı da Lale Kalesi’ne sığındı

Tripoliçe, Yunan isyancılar tarafından ele geçirilince Müslümanlar öldürüldü, camiler kiliseye dönüştürüldü

Katliamda, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı

Kadınlara ve çocuklara öldürülmeden önce işkenceler yapıldı

10 binin üzerinde Türk öldürüldü

Paralarını sakladığı şüphe edilen tutsaklara işkence edildi, kolları ve bacakları kesildi

Hamile olan kadınların karınları kesildi

Haftalarca aç bırakılan Türk çocukları çaresiz yıkıntıların arasında koşarken Yunanlar tarafından vuruldu

1821 Nisan tarihine kadar Mora Yarımadası’nda yaşayan 50.000 kadar Müslüman’dan hiçbiri kalmadı

Müslüman Türkler ya kaçtı ya da Yunanlar tarafından öldürüldü