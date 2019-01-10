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Yunanların kanlı tarihi: Tripoliçe Katliamı

23 Eylül 1821 tarihinde Yunanlar Osmanlı Devleti´ne karşı ayaklandıkları Mora İsyanı sırasında ele geçirdikleri Tripoliçe´de Türkleri katletti

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Mora İsyanı, 1821-1829 yıllarında Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmadır
 
19. yüzyıla kadar başarısızlıkla sonuçlanan Yunan isyanları 1821’de Mora Yarımadası’nda başlayan isyanla yeni bir sürece girdi
 
Ayaklanmalar kısa bir süre içerisinde yayıldı
 
Yunan isyanları, zengin tacirler, diaspora, ayrılıkçı cemiyetler, Fener Rum Patrikhanesi ve Avrupalı devletler tarafından desteklendi
 
Mora’da Yunanların saldırıları üzerine, Mizistre, Levendar, Fenar ve Bardine’nin Müslüman halkı Tripoliçe’ye; Endruse ve Nişter halkı Koron, Moton ve Anavarin’e; Gaston halkı da Lale Kalesi’ne sığındı
 
Tripoliçe, Yunan isyancılar tarafından ele geçirilince Müslümanlar öldürüldü, camiler kiliseye dönüştürüldü
 
Katliamda, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı
 
Kadınlara ve çocuklara öldürülmeden önce işkenceler yapıldı
 
10 binin üzerinde Türk öldürüldü
 
Paralarını sakladığı şüphe edilen tutsaklara işkence edildi, kolları ve bacakları kesildi
 
Hamile olan kadınların karınları kesildi
 
Haftalarca aç bırakılan Türk çocukları çaresiz yıkıntıların arasında koşarken Yunanlar tarafından vuruldu
 
1821 Nisan tarihine kadar Mora Yarımadası’nda yaşayan 50.000 kadar Müslüman’dan hiçbiri kalmadı
 
Müslüman Türkler ya kaçtı ya da Yunanlar tarafından öldürüldü

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