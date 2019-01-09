Yunanların katliam dolu tarihinden bir örnek: Navarin
19 Ağustos 1821 tarihinde sabaha karşı Yunan birlikleri Navarin´e baskın düzenleyerek Türkleri katletti
- star.com.tr
Navarin Katliamı Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması sırasında yaşanan olaylar dizisinin bir parçasıydı
Kuşatma altındaki şehirde yaşayan Türkler, açlık yüzünden teslim olmaya karar verdi
Yunanlar da bunun üzerine şehrin sakinlerini Mısır'a güvenli bir şekilde götürmeyi önerdi
Teslim olma işlemi bitince, Türkler şehirdeki tüm mallarını, paralarını ve mücevherlerini Yunanlara teslim etti
Fakat Yunanlar söz verdikleri güvenli yolculuğu gerçekleştirmedi
Katliam 19 Ağustos 1821 günü Mora Yarımadası'ndaki Navarin şehrinde gerçekleşti ve şehrin yaklaşık 3000 kişilik Türk sakini katledildi
Avrupa kaynaklarında Navarin Katliamı hakkında bilgiler onlarca yıl sonra yayınlandı
Olayların başlamasından önce Navarin’de binlerce Türk yaşamaktaydı
1821 yazına gelindiğinde onların neredeyse tamamı öldürülmüş veya kaçmak zorunda bırakılmıştı
Tarihçi George Finlay, Yunan bir rahibin katliama tanıklığına dayanarak şunları söyledi
Mermiler ve kılıçlarla yaralanmış kadınlar kaçmak umuduyla denize koştu, bu sırada kasten vuruldular
Kollarında bebekleri olan annelerin kıyafetleri çalındı ve kadınlar tek gizlenme yeri olan denize koştular suda çömelirken insan olmayan tüfekli askerler tarafından vuruldular
Yunanlar bebekleri annelerinin kollarından aldı ve kayalara vurdu
Üç ve dört yaşlarındaki çocuklar denize atılarak boğuldu
Katliam bittiğinde cesetler ya denize atıldı ya da sahile yığıldı ve bir salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kalındı
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