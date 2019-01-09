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Yunanların katliam dolu tarihinden bir örnek: Navarin

19 Ağustos 1821 tarihinde sabaha karşı Yunan birlikleri Navarin´e baskın düzenleyerek Türkleri katletti

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Navarin Katliamı Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması sırasında yaşanan olaylar dizisinin bir parçasıydı
 
Kuşatma altındaki şehirde yaşayan Türkler, açlık yüzünden teslim olmaya karar verdi
 
Yunanlar da bunun üzerine şehrin sakinlerini Mısır'a güvenli bir şekilde götürmeyi önerdi
 
Teslim olma işlemi bitince, Türkler şehirdeki tüm mallarını, paralarını ve mücevherlerini Yunanlara teslim etti
 
Fakat Yunanlar söz verdikleri güvenli yolculuğu gerçekleştirmedi
 
Katliam 19 Ağustos 1821 günü Mora Yarımadası'ndaki Navarin şehrinde gerçekleşti ve şehrin yaklaşık 3000 kişilik Türk sakini katledildi
 
Avrupa kaynaklarında Navarin Katliamı hakkında bilgiler onlarca yıl sonra yayınlandı
 
Olayların başlamasından önce Navarin’de binlerce Türk yaşamaktaydı
 
1821 yazına gelindiğinde onların neredeyse tamamı öldürülmüş veya kaçmak zorunda bırakılmıştı
 
Tarihçi George Finlay, Yunan bir rahibin katliama tanıklığına dayanarak şunları söyledi
 
Mermiler ve kılıçlarla yaralanmış kadınlar kaçmak umuduyla denize koştu, bu sırada kasten vuruldular
 
Kollarında bebekleri olan annelerin kıyafetleri çalındı ve kadınlar tek gizlenme yeri olan denize koştular suda çömelirken insan olmayan tüfekli askerler tarafından vuruldular
 
Yunanlar bebekleri annelerinin kollarından aldı ve kayalara vurdu
 
Üç ve dört yaşlarındaki çocuklar denize atılarak boğuldu
 
Katliam bittiğinde cesetler ya denize atıldı ya da sahile yığıldı ve bir salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kalındı

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