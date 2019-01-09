Yunanların katliam dolu tarihinden bir örnek: Navarin

Navarin Katliamı Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması sırasında yaşanan olaylar dizisinin bir parçasıydı

Kuşatma altındaki şehirde yaşayan Türkler, açlık yüzünden teslim olmaya karar verdi

Yunanlar da bunun üzerine şehrin sakinlerini Mısır'a güvenli bir şekilde götürmeyi önerdi

Teslim olma işlemi bitince, Türkler şehirdeki tüm mallarını, paralarını ve mücevherlerini Yunanlara teslim etti

Fakat Yunanlar söz verdikleri güvenli yolculuğu gerçekleştirmedi

Katliam 19 Ağustos 1821 günü Mora Yarımadası'ndaki Navarin şehrinde gerçekleşti ve şehrin yaklaşık 3000 kişilik Türk sakini katledildi

Avrupa kaynaklarında Navarin Katliamı hakkında bilgiler onlarca yıl sonra yayınlandı

Olayların başlamasından önce Navarin’de binlerce Türk yaşamaktaydı

1821 yazına gelindiğinde onların neredeyse tamamı öldürülmüş veya kaçmak zorunda bırakılmıştı

Tarihçi George Finlay, Yunan bir rahibin katliama tanıklığına dayanarak şunları söyledi

Mermiler ve kılıçlarla yaralanmış kadınlar kaçmak umuduyla denize koştu, bu sırada kasten vuruldular

Kollarında bebekleri olan annelerin kıyafetleri çalındı ve kadınlar tek gizlenme yeri olan denize koştular suda çömelirken insan olmayan tüfekli askerler tarafından vuruldular

Yunanlar bebekleri annelerinin kollarından aldı ve kayalara vurdu

Üç ve dört yaşlarındaki çocuklar denize atılarak boğuldu

Katliam bittiğinde cesetler ya denize atıldı ya da sahile yığıldı ve bir salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya kalındı