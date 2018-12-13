1 milyon kullanıcı lifebox’la rehberini yedekledi

Telefon cihazı ne olursa olsun lifebox’la yedeklenen rehber güvenle korunurken, aynı zamanda numaraların telefon rehberlerine çifte kayıt kabusu da sona eriyor. lifebox kullanıcıları rehberlerine telefonlarından, tablet ya da bilgisayarlardan kolayca ulaşarak, kayıtlı numaraları diledikleri gibi düzenleyebiliyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox, rehber yedekleme özelliğinde 1 milyon kullanıcı rakamını geçti. lifebox’ta yedeklenen rehberler, telefon cihazları ne olursa olsun güvende kalıyor. Kullanıcılar lifebox IOS ve Android mobil uygulamasından yedekledikleri rehberleri diledikleri bir cihazdan kolaylıkla düzenleyebiliyor. Lifebox, özellikle sık telefon değiştirenlerin kabusu haline gelen çifte kayıtlara da son veriyor. Lifebox’taki “Tekrarlayanları sil” özelliğiyle birden fazla kaydolmuş kayıtlar siliniyor.

Dünya standartlarında hizmet kalitesi

Dünyanın dört bir yanında kullanıcısı olan lifebox; fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberin güvenle saklanmasını sağlıyor. 9 milyondan fazla indirilme adedi ile Türkiye’nin en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox, dünya standartlarının üzerinde hizmet verebilen bir uygulama olma özelliğine sahip. Llifebox, yüz ve obje tanıma özellikleri sayesinde milyonlarca anı arasından istenilen fotoğrafı bulmayı kolaylaştırıyor. Kullanıcılar aradıkları bir fotoğrafı bulmak için fotoğraftaki kişi, nesne, tarih ve yere göre arama yapabiliyor. Yer aç özelliği ile lifebox’a yedeklenmiş fotoğraflar cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında anında yer açılıyor. lifebox’ın şifre ve parmak izi özelliği ise çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor. Akıllı telefonlar, tablet ve PC’lerin yanı sıra Apple TV ve TV+ uygulaması ile tüm fotoğraf ve videolar televizyondan görüntülenebiliyor.