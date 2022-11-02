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Bilim-Teknoloji

10 adet 10 Bell 505 Jet Ranger X satın alma kararı aldılar

Ürdün ordusu, ABD Bell Textron şirketinden 10 helikopter alınacağını açıkladı. Anlaşmanın 10 Bell 505 Jet Ranger X helikopter satışı ve bunlara ilişkin eğitim cihazlarını da kapsadığı ifade edildi.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 07:02 - Güncelleme:
10 adet 10 Bell 505 Jet Ranger X satın alma kararı aldılar
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Ürdün, ABD havacılık şirketlerinden Bell Textron ile 10 helikopter satın almak için anlaşma imzaladı.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı (SOFEX 2022) etkinlikleri çerçevesinde imzalanan anlaşmaya Ürdün Ordu Komutanı Yusuf el-Huneyti imza attı.

Anlaşmanın 10 Bell 505 Jet Ranger X helikopter satışı ve bunlara ilişkin eğitim cihazlarını da kapsadığı belirtildi.

ABD Büyükelçisi Henry Wooster da olmak üzere birçok ABD'li üst düzey yetkili de imza töreninde hazır bulundu. Helikopterlerin Kanada'daki Bell'in, Mirabel Quebec tesisinde monte edileceği kaydedildi.

Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen askeri fuar SOFEX 2022 dün kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ülkede 1996'da başlatılan, savunma sanayi üreticileri ve tüketicilerini bir araya getiren SOFEX, iki yılda bir düzenleniyor.

Fuar, savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları gibi birçok üst düzey askeri yetkiliyle buluşturuyor.

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