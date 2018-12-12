10 GB RAM’li OnePlus 6T McLaren Edition tanıtıldı

Son yıllarda özellikle Huawei ile popülerlik kazanan spor otomobil markalarıyla kurulan işbirliklerine bir yenisi daha eklendi.

OnePlus 6T McLaren Edition özellikleri nasıl?

Huawei’nin Porsche Desing ile ve Oppo’nun Lamborghini ile kurduğu ortaklığın ardından OnePlus ise McLaren ile bir işbirliğine girdi ve OnePlus 6T McLaren Edition modelini duyurdu.

OnePlus 6T ile aynı tasarıma sahip olan modelde ufak değişiklikler mevcut. Detaylarda McLaren markasıyla özdeşlen turuncu rengine yer verilen modelde, ilk defa 1981 yılında McLarenFormula 1 aracında kullanılan karbon fiber deseni kullanılmış. Arka alt tarafta McLaren logosuna yer verilen modelde sade bir tasarım tercih edilmiş.

Teknik özellik tarafında pek bir değişiklik bulunmayan modelde 6.41 inçlik 1080×2340 piksel Optic AMOLED ekran mevcut. Snapdragon 845 işlemcinin yer aldığı modelde 10 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı mevcut.

Arka tarafta çift 16 Megapiksel f/1.7 kamera yer alırken ön tarafta ise 16 Megapiksellik f/2.0 selfie kamerası mevcut. Ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip olan modelde OnePlus’ın yeni 30W Warp Charge ile geliyor.

Turuncu renkli özel bir kablo ile gelen 30 Watt’lık Warp Charge, 20 dakika içerisinde sıfırdan yüzde 50 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Yeni Warp Charge cihazının OnePlus 6T ile uyumluluğu ise bilinmiyor.

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika‘da 13 Aralık tarihinde €699/£649/$699 fiyatıyla satışa sunulacak olan model daha sonra Hindistan, Çin ve Kuzey Amerika pazarına girecek.

(ShiftdeIete)