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100 adetten fazla HGK-84 güdüm kiti TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı TSK'ya 100 adetten fazla HGK-84 güdüm kitinin teslim edildiğini duyurdu.

  • star.com.tr
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Savunma Sanayii Başkanlığı, HGK-84 Modern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında 100 adetten fazla Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.

SSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Modern Mühimmat Tedarik Projesi (HGK-84) kapsamında 100 adetten fazla Hassas Güdüm Kiti’nin kabulü gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

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