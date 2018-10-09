100 bin dolar değerindeki gök taşı, 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanıldı

ABD'nin Michigan eyaleti geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. İsminin gizli tutulmasını isteyen ve 1988 yılında satın aldığı çiftlikte yaşan bir adam; çiftlik arazisi ve çiftlik evini satın alırken arazinin eski sahibi bölgedeki kaya parçalarından farklı görünen bir taşı da arazinin yeni sahibine hediye etmişti. Araziyi satan kişinin açıklamasına göre 1930'larda bir gece arazinin yakınına bir gök taşı düşmüş ve söz konusu taşı gök taşının oluşturduğu kraterden taş halen sıcakken almıştı.

Değeri 30 yıl sonra anlaşıldı

Habere konu olan bu taş çok uzun bir süre değerinin farkına varılmadan çiftlik evinde kaldı. Ev sahibinin ifadesine göre taş, kapının kapanmasını engellemek için 30 yıl boyunca kapı tamponu olarak kullanıldı. Bununla birlikte uzaydan geldiği için bazen ev sahibinin çocukları taşı okula götürüyor ve çeşitli gösterilerde kullanıyordu. Taşın çiftlik evindeki hayatı, geçtiğimiz haftalarda ev sahibinin taşın maddi değerini öğrenmesini isteyene kadar bu şekilde devam etti.

Değerinin tespit edilmesi için Michigan Üniversitesi Jeoloji Fakültesi'nden öğretim görevlisi Mona Sirbescu'ya verilen taş, x-ışını altında incelendi. ''Bunun özel bir şey olduğunu hemen söyleyebilirim'' diyen Sirbescu, ilk incelemelerde taşın yüzde 88 oranında demir ve yüzde 12 oranında nikel içerdiğini belirledi. Tahmini olarak 100 bin dolar değer biçilen taş hakkında Sirbescu, ''Parasal ve bilimsel olarak bugüne kadar incelediğim en değerli örnek.'' ifadesini kullanırken taşın güneş sisteminin erken dönemlerine ait olduğunu belirtti.

Taş şimdi, Californiya Üniversitesi Gezegen ve Uzay Bilimleri bölümünden Profesör John Wasson tarafından inceleniyor. Taş üzerinde nötron aktivasyon analizini yapacak olan Wasson taşın kimyasal bileşimini net bir şekilde ortaya koymaya çalışacak. Bu analizin sonrasında taş hem bilimsel hem de parasal açıdan çok daha değerli hale gelebilir.

(Donanım Haber)