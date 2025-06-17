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Bilim-Teknoloji

100'ü TSK'nın emrine verilecek! Yerli vagonlarımız Altay tankını omuzlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona geldiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Vagonlarımız, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranıyla üretildi. Altay Tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarını taşıyacak.” dedi.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 09:36 - Güncelleme:
100'ü TSK'nın emrine verilecek! Yerli vagonlarımız Altay tankını omuzlayacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından üretilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona geldiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, 2025-2026 üretim programında üretilecek 100 adet UAIS tipi vagonun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. envanterinde yer alacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile sivil taşımacılığa hizmet edeceğini bildirdi.

"YÜZDE 95 YERLİLİK ORANINA SAHİP OLARAK ÜRETİLDİ"

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın, TSK envanterinde bulunan ve karayolunda taşınması zahmetli olan paletli, lastik tekerli ve diğer özel araçların demiryolu ile taşınmasında kullanılmak üzere 2023 yılında projelendirme çalışmalarına başladığını anımsattı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TSK'nın zırhlı araçlarını taşıyacak olan vagonlar, 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Saatte 100 kilometre hız yapabilecek özellikteki UAIS tipi vagonlar tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranına sahip olarak üretildi."

TSK ENVANTERİNDEKİ 104 ARAÇTAN 78'İNİ TAŞIYACAK

UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 adet askeri araçtan 78'inin taşınabilmesinin mümkün olduğunu belirten Uraloğlu, "Vagonlarımız, Altay Tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarını taşıyacak." ifadelerini kullandı.

VAGONLAR, AVRUPA DEMİRYOLLARINDA ÇALIŞTIRILABİLECEK

UAIS tipi vagonların aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hizmetler dışında sivil taşımacılıkta da son yıllarda revaçta olan konteynerleri taşıyacak şekilde projelendirildiğini belirten Uraloğlu, "Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI Sertifikası) kapsamında sertifikaya sahip vagonlar, Avrupa demiryollarında da çalıştırılabilecek." dedi.

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