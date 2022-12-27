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Bilim-Teknoloji

120 milyon yıl öncesinden geliyor! Midesinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

McGill Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Hans Larsson, 150 milyon yıl önce yaşamış ve en küçük dinozorlardan biri olarak bilinen Microraptor hakkında dikkat çeken bir tespitte bulundu. Larsson, Çin'deki bir müzede sergilenen 1 metre boyundaki Microraptor'un midesinden fosilleşmiş memeli olduğunu söyledi.

AA27 Aralık 2022 Salı 00:45 - Güncelleme:
120 milyon yıl öncesinden geliyor! Midesinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi
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Bilim insanları, 120 milyon yıl önce yaşamış, en küçük dinozorlardan biri olarak bilinen "Microraptor"un midesinde son yemeği olan memeli hayvanın fosilleşmiş kalıntısını buldu.

CNN'in haberine göre, McGill Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan, araştırmanın yazarı Hans Larsson, Çin'de müze koleksiyonlarını incelerken, yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki Microraptor'un midesinde, başka bir memelinin fosilleşmiş ayağını tespit etti.

120 MİLYON YIL ÖNCESİNDEN GELİYOR

Larsson, Microraptor'a ait iskeletin midesinde "mükemmel bir şekilde korunmuş" yaklaşık bir santimetre uzunluğunda kemirgen benzeri küçük bir memeli ayağı bulduklarını belirtti.

Profesör Larsson, Microraptor türü dinozorların balık, kuş ve kertenkele yediklerini ancak memeli hayvan avladıklarına dair ilk kez somut verilere ulaştıklarını dile getirdi.

YENİR BİR BAKIŞ AÇISI ORTAYA KOYDU

Soyu uzun süredir tükenmiş olan bu hayvanların gıda tüketimi hakkındaki kanıtlara nadiren rastlanıldığına değinen Larsson, bu yeni bulgunun, eski ekosistemlere dair yeni bir bakış açısı ortaya koyduğunu aktardı.

Microraptor fosili, ilk kez 2000'li yılların başında Çin'in Liaoning eyaletinde keşfedilirken, gün yüzüne çıkarılan ilk tüylü dinozorlardan biri olarak kabul ediliyor.

Araştırma, Journal of Vertebrate Paleontology isimli akademik dergide yayımlandı.

  • fosil
  • keşif
  • Microraptor

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