197 gün boyunca uzayda kaldılar: 3 Astronot Dünya'ya geri döndü işte o anlar

57. sefer mürettebatı olarak adlandırılan bu üç kişilik ekip Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvarda biyoloji, biyoteknoloji, fizik bilimi ve yer bilimleri alanlarında yüzlerce deneye katkıda bulundu. bu deneyler arasında öne çıkan konular, yeni kanser tedavisi yöntemleri ve uzayda yosun büyümesi üzerine yapılan araştırmaları içeriyordu. Ekip ayrıca iki astronotu barındırabilen yaşam bilimleri ve teknoloji araştırmaları için kapalı bir çalışma alanı olan yeni bir Life Sciences Glovebox'ı da kurdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Rus uzay aracı Soyuz Ms-09 benzeri görülmemiş yörünge onarımları, denetimler sonrasında görevini tamamladı. Soyuz 3 mürettebatıyla birlikte dünyaya geri döndü. Mekik, Kazakistan'ın Jezkazgan kenti yakınlarına başarılı bir iniş yaptı. Kapsüldeki 3 mürettebat, acil kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından da sağlık kontrolünden geçirildi.

Kapsülden çıkarılan astronotların durumunun iyi olduğu belirtildi. Sadece uzun süre yerçekimsiz ortamda yaşamaları sebebiyle kaslarında meydana gelen zayıflama sonucu dünyaya döndükten sonra yürüme zorluğu çektikleri ifade edildi. Kozmonot ve astronotlar kucakta taşınarak yatar koltuklara oturtuldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'nda görev yapan Rus Kozmonot Sergey Prokopyev 30 Ağustos tarihinde astronotları taşıyan Soyuz MS-09 uzay aracında bir delik olduğunu keşfetmiş, kapsülde oksijen sızıntısına neden olan deliği kapattığını göstermişti. Sergey Prokopyev sorunu çözüp ISS'de barış ve dostluk içinde yaşadıklarını belirtirken Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscosmos) deliğin kasten açılmış olma ihtimaline odaklanmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ardından Rus kozmonotlar araç dünyaya dönmeden, uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümü incelemek üzere uzay yürüyüşüne çıktı

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Sergei Prokopyev'in, 6 saatten uzun süren uzay yürüyüşünde UUİ'ye kenetli Soyuz MS-09 uzay aracının dış cephesini inceledi.

Kononenko ile Prokopyev, ağustos ayında hava basıncının yitirilmesine neden olan ve içeriden yamalanan deliği dışarıdan tetkik etti, örnekler topladı, yeni bir termal örtü yerleştirdi ve aracın dönüşünde kullanılması için hazır hale getirdiler

MS-09 kapsülünün geri dönüşünü bradan izleyebilirsiniz: