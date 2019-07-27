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SpaceX'in, 2 buçuk ton yük taşıyan kargo aracı uzay istasyonuna ulaştı

SpaceX'in, Perşembe günü Falcon 9 Block 5 roketi ile fırlattığı 2 buçuk ton yükle dolu Dragon kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk'a ait olan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, NASA'nın Ticari Tedarik Hizmetleri sözleşmesi kapsamında 18'inci ticari görevini başarıyla yerine getirdi.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Nick Hague ve Christina Koch, Güney Amerika'nın yaklaşık 400 kilometre yukarısındaki Dragon kapsülünü istasyona kenetlemek için Canadarm2 olarak bilinen robot kolunu kullandı ve başarılı bir yakalama görevi gerçekleştirdi.
 
Dragon uzay aracında, 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyaller ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvarda gerçekleşecek araştırmalar için malzemeler bulunuyor. Kargo aracının toplam yükü yaklaşık 2 bin 350 kilogram.
 
UZAYA GİDEN KARGODA SLİME VE FUTBOL TOPU DA VAR
 
Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan kargo aracında çeşitli deneylerde kullanılmak için bir futbol topu ve Slime olarak adlandırılan polimer malzemeden yapılan yeni nesil bir oyun hamuru da yer alıyor.

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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