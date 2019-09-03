2. Dünya Savaşı'nda ölen askerleri ailelerine kavuşturacak 'formül'

Canlı kalıntıları tanımlamanın en pratik yolu DNA analizidir. Ancak mevcut yöntemlerle, özellikle eski savaşların kalıntılarının incelendiği durumlarda mikroorganizmaların etkisi ve aşınmış silahlardan çıkan metaller gibi organik-inorganik maddeler tarafından on yıllarca kirlenen kalıntılardan nadiren sağlıklı bilgiler elde edilir.

Ancak Çin'in Fudan Üniversitesi araştırmacıları, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon işgaline karşı savaşırken ölen Çinli askerleri tanımlama için yeni ve daha verimli bir DNA analiz yöntemi buldu.

Çin hükümeti ve kamu kuruluşları tarafından 2015'ten 2018'e kadar yedi savaş alanında 572 askere ait olduğu düşünülen kalıntılar toplandı.

Çalışmada, araştırmacılar bozulmayı önlemek için saflaştırma yöntemi içeren bir prosedür kullanarak kemiklerden ve dişlerden DNA elde ediyor.

Yeni yöntem askerlerin anne ve baba soylarını, cinsiyetini ve Çin, Japonya ve Güney Kore gibi etnik grupları ayıran özellikleri saptayabiliyor.

DNA VERİTABANI KURULDU

Araştırmanın başındaki Wen Shaoqing ve ekibi, İkinci Dünya Savaşı kalıntılarından 331 Çinli asker tespit etti. Araştırma grubu Çinli ailelerin kayıp akrabalarını bulmalarına yardımcı olmak için bir DNA veritabanı kurdu.

Araştırmada bazı kalıntıların o dönem ölen Çinli asker Zou Kaisheng'e ait olduğu tespit edildi.

Shaoqing'in torunu Zhang Jihong, kalıntıların alınarak Shanxi Eyaletine gömüleceği bilgisinin paylaşıldığını belirtti.