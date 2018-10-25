20 saniyede 1610 km hıza ulaşabilen çılgın kara aracı

Bir hafta önce ortaya çıkan haberlere göre İngiltere merkezli ekip BloodHound aracı ile; 1997'deki saatte 1.227 km ile gelmiş geçmiş en hızlı kara aracı olma rekorunu kırmıştı. İngiliz ekip bu kulvarda yalnız değil. Avustralyan drag yarışı efsanesi Rosco McGlashan'ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Avustralya merkezli ekip, İngiliz ekibin en büyük rakibi olmuş durumda.

Avustralya merkezli ekibin geliştirdiği ve adını R5 koyduğu araç, süpersonik bir araç olan BloodHound'dan oldukça güçlü. Öyle ki BloodHound'un 55 saniyede ulaştığı 1000 mph (mach1 hızı / saniyede 343 metre kat etmek / saatte 1.610 km) hızına R5, sadece 20 saniyede ulaşabilmekte. R5 bu başarısını 200.000 beygir gücünde - yanlış yazmadık, 200.000 beygir (hp) - itiş gücüne sahip jet motoruyla gerçekleştirmekte.

16 metre uzunluğa sahip süpersonik araç henüz tam olarak bitmiş değil. Üretilen gücün aktarımını sağlayan ana parçalar hakkında tereddütte kalan ekip, birçok şirketle görüşmelerini sürdürmekte.

Tamamen katı alüminyumdan oluşan 4 adet tekere sahip R5'in her bir tekeri tamı tamına 100 kg ağırlığında. İlk tam kapsamlı hız testini 2020 yılında gerçekleştirmesi planlanan R5'in hala iyileştirilmesi gereken birçok özelliği bulunmakta.

(Webtekno)