2018 yılında insanlığın uzay keşfini belgeleyen fotoğraflar

TM Dijital Haber Merkezi

2018 yılındagezegenimizden uzaya bakan teleskoplar ve uzayda yolculuk yapan uzay araçları gezegenlerin, yıldızların ve uzayın derinliklerinin inanılmaz görüntülerini ortaya koydu.

İşte 2018 yılında çekilen, akıllara kazınacak o müthiş kareler:

NASA'nın Juno uzay aracı23 Mayıs 2018'de 13. yakın Jüpiteruçuşunu gerçekleştirdi ve o anda Jüpiter'in güney yarımküresinin bu müthiş görüntüsünü yakaladı.Jüpiter'in kuzey yarımküresinde dönen bulut kemerleri ve girdaplar.

NASA'nın Meraklı Mars aracı Curiosity'nin selfiesi, 23 Ocak 2018'de çekilmiş düzinelerce görüntünün birleştirilmesiyle oluşan birfotoğraf mozaiği.

NGC 1898Yeni Genel Katalog'da yer alan bir açık yıldız kümesi. Bu görüntü; ultraviyole, kızılötesi ve yakın kızılötesi dalga boylarını görüntüleme kabiliyetine sahip Hubble Uzay Teleskopu'nu, görünür uzay hacmi içindeki görüntüleri çeken en son ve en gelişmiş cihazı olan Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) tarafından çekildi. 16 Kasım 2018 -TM Dijital Haber Merkezi-

NGC 6334 Akrep takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 5 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir salma bulutsusu; diğer bir adıyla Kedi Patisi bulutsusu. Spitzer Uzay Teleskobu'nın kızılötesi kamerasından (IRAC) ve çok bantlı görüntüleme fotometresinden (MIPS) elde edilen verilerden derlenen görüntülerle oluşturuldu. 16 Kasım 2018

4 bin 000 ışık yılı uzaklıktaki Lagün Bulutsusu. 26 Eylül 2018'de Hubble Uzay Teleskobu'nun hem görünür ışınları hem de kızılötesi ışınları kullanılarak elde edilen bu görüntüde, Herschel 36 adlı dev bir yıldızdan yayılan ultraviyole ışınım ve yıldız rüzgarları görülüyor.

Dokuz kareden oluşan birleşik görüntü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu, Güneş’i saniyede yaklaşık beş mil hızla geçerken çekildi. Görüntü Suffolk, Virginia’da 7 Ekim 2018’de çekildi.

Florida’daki Cape Canaveral hava üssünden fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan SpaceX Falcon 9 roketinin gökyüzünde oluşturduğu o müthiş görüntü. 29 Temmuz 2018

Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracının Mars'taki kum tepelerini görüntülediği an. Gölgede kalan bölümlerde buz kalıntıları görünüyor. 26 Eylül 2018

Hubble Uzay Teleskopu, IC 4870 galaksisinin gama ışını radyasyonu ve radyo dalgaları yaymasıyla oluşan parlak mavi gaz salgıladığını gösteriyor. 26 Eylül 2018

Suomi NPP uydusundaki Görünür Kızılötesi Görüntüleme Radyometresi (VIIRS) tarafından yakalanan bu görüntü, Batı Virginia'nın Cumberland Dağları'nda, vadilere batan ve sise dönüşen soğuk hava sürecini gösteriyor. (Parlak alanlar) 24 Ekim 2018

NASA’nın Güneş’i incelemek için gönderdiği Parker Solar Probe uzay aracının aldığı Samanyolu görüntüsü. Bu görüntüde Samanyolunun (soldaki) galaktik merkezi ve Jüpiter’in (sağ görüntünün merkezinde) parlak bir nokta olduğu görünüyor. 16 Kasım 2018

Uluslararası Uzay İstasyonundan astronot Ricky Arnold tarafından çekilen fotoğrafta Hawaii ve ABD’de etkili olan Lane kasırgasının gözü görüntülendi. 22 Ağustos 2018

Uluslararası Uzay İstasyonundan çekilen bu turuncu renk tonlu dünya görüntüsü, Dünya’daki “hava ışını” olarak adlandırılır ve ultraviyole ışınımın, atmosferdeki moleküllere çarpmasıyla meydana gelir. 80 ila 600 kilometre yüksekliğe ulaşır.

Güneşin manyetik alanını ve atmosferini inceleyen NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory) tarafından çekilen Güneş görüntüsü, 15 Mayıs 2018