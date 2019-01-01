2019'un ilk göktaşı yağmuru 3 Ocak'ta zirveye ulaşacak

Quadrantid Meteor Yağmuru yılın en görkemli meteor yağmurlarından birisi olarak biliniyor. Uygun hava koşulları ve şehir ışıklarından olabildiğince uzak bir yerde saatte yaklaşık 40 meteor görülebiliyor. Quadrantid Meteor Yağmuru'nda oldukça net olarak görülebilen parlak meteorlar diğer meteor yağmurlarına göre çok daha uzun süreli gözlemlenebilir.

Quadrantid Meteor Yağmuru hangi gün ve saatte izlenebilecek?

Meteor Yağmuru'nu izlemek isteyen kişiler 3 Ocak 2018 akşamını 4 Ocak 2018 sabahına bağlayan gece gökyüzünü gözlemlemelidirler. Belirtilen gece 00:00 itibarıyla zirve noktasına erişecek olan Quadrantid Meteor Yağmuru, ocak ayının ikinci haftasına kadar devam edecek.

Quadrantid Meteor Yağmuru nasıl gözlemlenir?

Meteor Yağmuru'nu gözlemlemek herhangi bir ekipman (teleskop, dürbün) kullanmaya gerek yoktur. Uygun hava koşulları ve şehir ışıklarından olabildiğince uzak her yerde gözlemlenebilir.

Quadrantid (Quadrantidler) nedir? Meteor yağmuru nasıl oluşur?

Diğer meteor yağmurları gibi Quadrantid Meteor Yağmuru da bir takımyıldızının adı ile adlandırılır. Bu takımyıldızının adı Quadrans Muralis'tir. Boötes olarak da adlandırılır.

NASA'ya göre Quadrantid Meteor Yağmuru, diğer meteor yağmurlarından bazı yönleri ile ayrışır.

Quadrantid Meteor Yağmuru, 2003 EH1 adlı bir asteroid sebebiyle oluşur. 2003 EH1 asteroidi Güneş yörüngesindeki 1 tam turunu 5,52 yılda tamamlar. 2003 EH1'in ölü bir kuyruklu yıldız ya da yeni bir gök cismi türü olduğu düşünülmektedir.

Yaklaşık 3 km genişliğe sahip 2003 RH1 asteroidi, 2003 yılında ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Lowell Rasathanesi tarafından keşfedilmiştir.

Bilim insanı Peter Jenniskens tarafından keşfedilen 2003 EH1 asteroidinin, Quadrantid Meteor Yağmuru'nu oluşturan etmen olduğu anlaşılmıştır.

Meteor yağmuru nedir?

Atmosferin termosfer adı verilen tabakasında gerçekleşen, meteorların (göktaşı) havayla sürtüşmesinden dolayı çıkardığı ışık ve bu ışığın uzayda bıraktığı görüntüye meteor yağmuru denmektedir. Meteor