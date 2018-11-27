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2545 işletmeye 734 milyon TL'lik kaynak sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİGEL programı ile 2545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağını açıkladı.

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KOSGEB tarafından başlatılan Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) sonuçları açıklandı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Program sayesinde 2545 işletmeye 734 milyon TL'lik kaynak sağlanacak. Bu destekle 1.5 milyar TL'lik proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor" dedi.
 
Destek almaya hak kazanan 2545 işletmeye bakıldığında ilk sırada İstanbul'un (297) yer aldığını söyleyen Varank, "İstanbul'u Ankara (198), İzmir (193), Konya (165), Bursa (159) Kayseri (143), Kocaeli (100) izliyor. Denizli'de 73, Adana'da 54, Samsun'da 50 projenin desteklenmesi kararı alındı" diye konuştu.
 
AĞIRLIK MAKİNE-TEÇHİZAT GİDERLERİNDE
 
Varank, şöyle devam etti: "Desteğin yüzde 82'si (602 milyon TL) proje sahiplerinin makine-teçhizat giderleri, yüzde 11'i (80.8 milyon TL) personel giderleri, kalan yüzde 7'si (51.4 milyon TL) de yazılım ve hizmet alımı giderleri için kullandırılacak."

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