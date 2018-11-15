275 adet yerli Dürbün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Gündüz optikleri, termal görüş, gece görüş ve lazer işaretleyici sistemler üreten 3e, geliştirdiği sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerimizin hizmetine sunarken sivil kullanıcılara yönelik gündüz optikleri de üretiyor.

3E EOS firmasından K.K.K.lığı ihtiyacına binaen alınan 275 adet yerli Dürbün’ün kabul faaliyeti gerçekleştirildi. pic.twitter.com/Gxhi3AfAiL — SSB (@SavunmaSanayii) 15 Kasım 2018