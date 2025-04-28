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Bilim-Teknoloji

29 Nisan'da KKTC'de gökyüzü kırmızı beyaz olacak

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali olan TEKNOFEST ikliminin ilk rüzgarı 29 Nisan'da KKTC semalarında esmeye başlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC öncesi, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gökyüzünde gerçekleştireceği özel bir gösteri ile festival sürecine görkemli bir başlangıç yapılacak.

28 Nisan 2025 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
29 Nisan'da KKTC'de gökyüzü kırmızı beyaz olacak
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1-4 Mayıs tarihleri arasında kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek TEKNOFEST öncesinde festival heyecanı gökyüzünde başlayacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK Gösteri Ekibi ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi, TEKNOFEST kapsamında 29 Nisan Salı günü saat 12.00'da KKTC üzerinde selamlama uçuşlarını gerçekleştirecek. Bu nefes kesen gösteri ise KKTC'nin sahil hattından izlenebilecek. Milli gururumuzun gökyüzündeki yansımasına tanıklık etmek isteyen tüm halkımızı ve değerli basın mensuplarını, bu unutulmaz anları birlikte yaşamak üzere sahil bölgesine davet ediyoruz.

TEKNOFEST KKTC'YE KATILIM ÜCRETSİZ!

TEKNOFEST coşkusu, 1-4 Mayıs tarihleri arasında kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Eski Ercan Havalimanı'nda hayat bulacak. Bilim, teknoloji ve milli ruhun bir araya geldiği bu büyük buluşmaya katılım ise ücretsiz!

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