12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2646
  • 6,0099
  • 220.292
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak Türk ekibi yarın yola çıkacak.
 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlıklar tamamlandı.
 
Bu yıl 17'si Türk, 8'i yabancı, toplam 25 katılımcının yer alacağı seferde, 30 gün boyunca pek çok alanda bilimsel araştırma yapılacak.
 
Sefer kapsamında İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik, Niğde Ömer Halisdemir, Hitit, Bahçeşehir, Boğaziçi, Ondokuz Mayıs ve İstanbul üniversitelerinden toplam 13 projeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.
 
Bilim insanlarının yanı sıra sefere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yetkililer de katılacak.
 
Türk Bilim Kampı kurulacak
 
Geçici Bilim Üssü oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği sefer kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilim Kampı kurulacak. Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde "gözlemci" statüsünde bulunan Türkiye, bu seferle "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaşacak.
 
Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kıtaya 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulacak.
 
Milli sporcu buzlu sulara dalacak
 
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetiyle "beyaz kıta"ya gidecek. Ercümen, sefer kapsamında Antarktika'nın buzlu sularında dalış gerçekleştirecek.

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hükümlüleri eğitip işe yerleştiriyor

Hükümlüleri eğitip işe yerleştiriyor

Muhalif başkandan itiraf! 'Bizi kullandılar'

Muhalif başkandan itiraf! 'Bizi kullandılar'

Bir üke daha Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Bir üke daha Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı

Duyanlar şaşırdı: Ankara'da çakmakla gasp

Duyanlar şaşırdı: Ankara'da çakmakla gasp

CHP'li vekil tepki göstererek istifa etti

CHP'li vekil tepki göstererek istifa etti

Maduro askerlerine talimat verdi

Maduro askerlerine talimat verdi

Avrupa'da gerilim büyüyor: Onlar tarihe yakışan lider hak ediyorlar

Avrupa'da gerilim büyüyor: Onlar tarihe yakışan lider hak ediyorlar

Kanser ilacı yumurtlayan tavuk yetiştirdiler

Kanser ilacı yumurtlayan tavuk yetiştirdiler
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´nın süpersonik Tu-22M3 bombardıman uçağı yere böyle çakıldı

Rusya´nın süpersonik Tu-22M3 bombardıman uçağı yere böyle çakıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA