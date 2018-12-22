S-400'ler balistik füzeyi vurdu

Tass haber ajansının askeri diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, test ayrıca S-400 hava savunma füzesinin, Orta menzilli balistik bir füzeyi ilk vuruşu olarak kayırlara geçti.

Çin S-400 'Triumf' sisteminin ilk yabancı alıcısı olarak kayırlara geçmişti. Bu alımın ardından ABD, Rusya ile savunma işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulama kanunu kapsamında, Moskova'dan savaş uçağı ve S-400 füzesi satın alan Çin'e yaptırım kararı almıştı. ABD'ye de bu iki ülkeden sert tepki gelmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un "ateşle oynadığını" açıklamıştı. Pekin ise yaptırım kararının geri çekilmemesi halinde ABD'nin "bunun sonuçlarına katlanacağı" açıklamasını yapmıştı.

S-400 Triumf hava savunma sistemi

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

Yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dahil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.