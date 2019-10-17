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42 NATO testini geçen tek silah! Mehmetçiğin gücüne güç katıyor

42 NATO testini geçen dünyadaki tek tüfek MPT-76 Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman güvenlik güçlerimize eşlik ediyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Milli imkânlarla tasarlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) istek ve özelliklerini taşıyan, muharebe ortamında, gece-gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılabilen MPT-76, tüfekleri Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan terör noktalarını hedef alan Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman güvenlik güçlerimize eşlik ediyor
 
Farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek unvanını kazanan MPT-76, 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartlarında çalışılabilecek şekilde milli imkânlarla üretildi.
 
Tüfek, uzun namlulu (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip olarak tasarlandı. Toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 300 gram olan silah, dakikada 850 atım sayısına ulaşabiliyor.
 
42 NATO TESTİNİ GEÇEN DÜNYADAKİ TEK TÜFEK
 
Farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek unvanını kazanan MPT-76'da 2 yıl seri üretim başladı. Bu kapsamda, güvenlik güçlerine geçen yıl 35 bin 500'den fazla tüfeğin teslimatı yapıldı.
 
MPT-76 üreticileriyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda 96 binden fazla teslimat gerçekleştirilecek
 
DAKİKADA 850 ATIM
 
MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartlarında çalışılabilecek şekilde milli imkânlarla üretildi.
 
Tüfek, uzun namlulu (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip olarak tasarlandı. Toplam ağırlığı 3 bin 300 gram olan silah, dakikada 850 atım sayısına ulaşabiliyor.
 
MPT-55, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu taşıyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili de 3 bin 600 metreye ulaşıyor.
 
 MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor. Ayrıca şarjör çıkarma mandalı, mekanizma ayaklama mandalı ve emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması silahı benzerlerinden ayırıyor.
 
 Dünyada kullanımı yaygın olan M16 piyade tüfeğinin şarjörleriyle de uyumlu çalışabilen MPT-55, NATO standardı olan 30 testten başarıyla geçen silahlar arasında yer alıyor.

Türkiye Barış Pınarı Harekatı´nı neden başlattı?

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