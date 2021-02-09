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Bilim-Teknoloji

50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldı!

ABD'de 75 meteor internet üzerinden 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldı.

DHA09 Şubat 2021 Salı 14:55 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 14:55
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ABD'deki New York merkezli müzayede şirketi Christie's 75 meteoru internet üzerinden satışa çıkardı. Satışa çıkacak göktaşları arasında, Mars ve Ay'dan gelen, insanoğlunun elinin değdiği en eski madde olarak isimlendirilen 7 milyar yıllık yıldız tozu bulunduğu ifade edildi. Söz konusu meteorların 50 bin ile 180 bin dolara satışa çıkarıldığı ifade edildi. Christie's müzayedsi Bilim ve Doğa Tarihi Başkanı James Hyslop konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Herkesin bir göktaşının nasıl görünmesi gerektiğine dair kafasında bir imaj var. Dünya atmosferini delip geçerken sürtünme ile ısınan dışı bir madde" diye konuştu.

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